edición general
302 meneos
550 clics
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”

Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”

“¡Queremos hospitales, no estadios!” o “No queremos el Mundial; queremos sanidad”. Son algunas de las proclamas que durante el fin de semana han sonado en las calles de Marruecos, en unas protestas convocadas por jóvenes marroquíes y reprimidas duramente por el aparato policial del país vecino. El mayor desafío en años a la monarquía alauí se ha saldado con decenas de detenidos tras dos jornadas de manifestaciones.

| etiquetas: marruecos , jóvenes , protestas
133 169 0 K 451 actualidad
86 comentarios
133 169 0 K 451 actualidad
Comentarios destacados:                    
iñakiss #3 iñakiss
Una buena revolución a lo ceacescu deberían de hacer con su infame rey, no me explico que nadie se manifieste con semejante sátrapa.
8 K 99
Pacman #5 Pacman
#3 el problema es que lo que venga sea peor, tipo Hermanos Musulmanes o parecidos

O sea, cual es la alternativa?
democracia? Juas!
3 K 44
#7 Pitchford
#3 Gobernar países con una mayoría de población muy religiosa, que cree que hay que seguir al pie de la letra las leyes de vida de libros muy antiguos, no debe ser fácil..
4 K 69
Raziel_2 #16 Raziel_2
#3 Nosotros en España estuvimos así 40 años, hasta que los intereses económicos del régimen se vieron amenazados y no les quedó mas remedio que abrirse al mundo.

Y con todo, casi 50 años después seguimos sufriendoles, cada día con mas intensidad.
6 K 55
crateo #70 crateo
#16 Para nada. España tardo 18 años en abrirse al mundo, que fue cuando entraron los Tecnocratas el el gobierno. Los otros 22 años fueron de dictadura igualmente represora, pero completamente abierta xD.
0 K 10
Andreham #1 Andreham *
Sí hombre, pero si a mi me han dicho que todos los jóvenes de Marruecos son "segarro amego" y sólo quieren violar a mujeres y vivir de paguitas, para qué quieren hospitales y negar el opio del pueblo. Más gente a la que robar cuando vengan a ver los partidos, hombre.
18 K 87
Aguarrás #2 Aguarrás *
#1 Falacia como el sombrero un picaor.
Por supuesto que hay jóvenes marroquíes que son gente normal, honrada. Y los hay que son unos hijos de puta. A ambos lados del charco.

Pd Pobres marroquíes la que les cayó con el sátrapa que tienen al mando, la virgen... :palm:
16 K 150
#21 j-light
#2 Amén
1 K 13
Fernando_x #73 Fernando_x
#2 Según a quien escuches, no son algunos, sino todos los que vienen.
0 K 11
CerdoJusticiero #25 CerdoJusticiero *
#8 ¿A esos (los de la noticia) no los han mandado a España? ¿Quieres decir que ninguno de los marroquíes que hay en España es trabajador y honrado?

#17 Los que hay en España sí, ¿verdad? ¿Cómo son los marroquíes jóvenes que hay aquí, sociólogo?
4 K 54
#38 MADMax2
#25 Eso es lo que quieres entender que ha dicho. Pero no ha dicho eso. Vaya reducción al absurdo más absurda.
Ni quiere decir que todos los que hay aquí son delincuentes, ni quiere decir que en Marruecos no queden delincuentes porque nos han mandado a todos.
Pero si se ha favorecido que vengan determinados perfiles. de los que no habría tantos si no se hubiese favorecido.
Y hay mucha gente normal que ha venido a vivir mejor (trabajando para ello, como uno más) y este porcentaje probablemente sea el más alto.
Pero decir que todos delicuentes o ninguno, o que el porcentaje sea elevado para lo que sería lo norma, es cerrar los ojos de la misma forma estúpida.
2 K 4
CerdoJusticiero #74 CerdoJusticiero
#38 Pero si se ha favorecido que vengan determinados perfiles. de los que no habría tantos si no se hubiese favorecido.

¿Cómo se ha favorecido esto, bulero?
0 K 12
Bald #30 Bald
#8 Mi peluquero (marroquí) me decía el otro día algo parecido, que allí a los delincuentes les facilitan que vengan aquí y que España debería echarlos al primer día, que les esta dando mala fama al resto de marroquíes que trabajan aqui.
3 K 39
Parotisse #35 Parotisse
#30 ¿en qué consisten esas "facilidades que les dan"?

PS: no se comentar sin poner "" ¿es normal?
1 K 19
#40 MADMax2 *
#35 "Si te piras no te detenemos por lo que hayas hecho aquí, y sabes que si aquí te detenemos lo vas a pasar bastante peor que si haces algo y te detienen en España"

Eso por algo light.

Otras veces es solo dar informaciones de como se puede vivir sin tener que trabajar, que para algunos son cantos de sirenas.
El trabajador no se lo creerá, y si saca coraje o la desesperación es suficiente para emigrar lo hará con intención de trabajar.
El que no ha dado un palo al agua en su vida no tiene nada que perder cuando oye estos cánticos. Irá y esperará seguir igual.

Si no se divulgan esos cantos de sirena para determinados perfiles, estos se animarían menos.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#1 los más afilados del estuche estáis quedando.
2 K 27
Moderdonia #14 Moderdonia
#1 Amego tienes un Stent coronario.
1 K 23
#17 Nitrous
#1 Los jovenes que hay en Marruecos no sabemos como son...
1 K 16
Drebian #63 Drebian
#17 Ni los que hay aquí, que tú no has hablado con un marroquí ni para pedirle la hora
0 K 10
BRPBNRS #80 BRPBNRS
#63 La hora se la puedes pedir sin problemas...lo malo es que te la pida el a ti. :troll:
0 K 10
#19 Selection
#1 No, esos los mandaron para aquí :troll:
3 K 35
blid #31 blid *
#1 Imagínate que tuviésemos un mecanismo para filtrar a los que son buena gente y despachar a los malos.

¿Te imaginas? Algo así con un proceso regulado, donde se verifica quien entra, de donde viene, qué expectativas e intenciones tiene...

Pero no, hay un grupo de gente empeñada en no hacer ese ejercicio. Dejamos pasar a todo el mundo, los buenos acaban puteados, los malos haciendo cosas de malos, los autóctonos sufriendo las consecuencias... y si te quejas, facha.
3 K 19
pinzadelaropa #47 pinzadelaropa
#31 Mira, mi mujer tiene un despacho de abogadas de extranjería y cuando quieras te explico todos los impedimentos que les ponemos a los extranjeros que quieren vivir aquí. En serio, te explico todas las leyes, regulaciones, procedimientos, expulsiones, multas, etc.
Que habláis sin tener ni puta idea y es que da vergüenza leeros
7 K 60
crateo #67 crateo
#47 Se supone que tiene que haber impedimentos. Cosas como estar vacunado, tener opciones laborales, no tener antecedentes penales o tener tu seguro sanitario cubierto son críticas para asegurar una inmigración sostenible.
0 K 10
pinzadelaropa #72 pinzadelaropa
#67 Es que lo hay, lo de estar vacunado no se lo exigimos ni a los españoles, tener trabajo depende de la residencia que apliques, sin residencia legal ya solo te contratan en los invernaderos en régimen de semi esclavitud (tan sencillo como empezar a meter en el trullo a quien contrate a gente sin residencia) y si acaso a las mujeres como servicio de limpieza en casas particulares. Hay procedimientos de expulsión, que podrían aplicarse a casi la totalidad de los ingléses que viven irregulares…   » ver todo el comentario
0 K 10
crateo #84 crateo
#72 Ya se que se aplican, por eso los menciono, y es cómo debe funcionar. Son cosas de sentido común y no las llamaría impedimentos.
0 K 10
pinzadelaropa #83 pinzadelaropa
#67 Y te digo mas: Sin residencia legal en España no puedes acceder a ninguna ayuda o subvención, etc. Como mucho podrás acudir a urgencias pero con coste para tu país de origen (suele haber convenios), los menores podrán ser escolarizados en la pública y te puedes empadronar (esto lo permitimos porque así sabemos realmente cuanta gente vive en España, no por darles ninguna facilidad a los inmigrantes)
0 K 10
blid #85 blid *
#47 ¿Y qué me estás contando?

Es que parece que tienen derecho de estar aquí y somos nosotros los que ponemos las pegas.

Primero, no tienen derecho. Nosotros tendremos que ver qué necesidades tenemos y si realmente nos interesa acoger inmigrantes. Si no tenemos necesidad, no acceden, punto. No hay más.

Luego a partir de ahí, si nuestra sociedad y nosotros como país necesitamos inmigrantes, entonces podemos establecer todos los requisitos que consideremos para garantizar que quien accede a nuestro territorio se va a integrar, va a aportar, cubre la necesidad que hemos considerado, así como el seguimiento de que cumple con sus obligaciones y sus derechos son respetados.
0 K 9
Tumbadito #65 Tumbadito
#31 En tu comentario se ve que para vos los españoles son una raza superior que no tienen ni buenos, ni malos... Ni son los culpables de sus problemas ni realidades.

Justamente esta falta de visión, esa falta de autocrítica y esa falta de capacidad para entender la realidad es lo que hace que los inmigrantes lleguen, se adapten, prosperen mientras los nativos se quejan .

Piénsalo
0 K 10
blid #78 blid *
#65 Por supuesto que hay españoles buenos y malos. Y por eso, me parece totalmente lícito que cuando un español vaya a un territorio que no es el suyo, el país receptor pida papeles, explicaciones y se asegure que el español que entre ahí, no es una mierda seca.

Yo soy coherente. No necesito poner palabras inventadas en boca de otro y construir un hombre de paja.
0 K 9
Andreham #68 Andreham
#31 Sí, se llama "sociedad democrática". Al que se salta las leyes, se le detiene, se le juzga, se le mete en la cárcel y dependiendo del daño causado, se considera resarcida la pena o se le expulsa.

Lo que tú quieres es que a alguien, por donde ha nacido, se le presuponga unas cosas. Esto es lo que hacen los seguros y no creo que a nadie le haga gracia que según los años que tengas el carnet o lo viejo que seas te cobren más o menos. Para que lo entiendas.
0 K 8
blid #71 blid *
#68 A ver, tenemos un Estado y una ley de extranjería respaldada por nuestra democracia que regula como debe acceder un inmigrante en nuestro territorio.

El que no está cumpliendo con la ley, con nuestra soberanía y respetando la democracia son los que acceden al país por vías irregulares y los que hacen apología de esas prácticas y favorecen el tráfico de personas.

Así que la boquita cerradura y bien calladita. Aquí quien no respeta la democracia no somos los que pedimos que se respete nuestra soberanía y nuestras leyes.
0 K 9
Fernando_x #76 Fernando_x
#31 Dejamos pasar a todo el mundo

Pfffff. El que te ha contado eso, te ha engañado. Y luego se carcajea de tí por creerle.
0 K 11
blid #82 blid *
#76 Llegan pateras a diario. y cientos de miles por vía aérea con visado de turista todos los días. Más de medio millón anuales.

Es una puta vergüenza.
0 K 9
Drebian #62 Drebian
#1 Además te lo dicen los mismos que quieren el mundial aquí o ver el furgol y olvidarse de lo que pasa a su alrededor. Hipócritas es poco
0 K 10
#77 Hollywoodlandia
#1 que lleguemos a esa percepción es preocupante. Quizás que cada año libere a 20.000 presos tiene algo que ver.
0 K 6
#18 Suleiman
Joder, un diez por ellos, por fin se mueven! Aunque la dictadura no perdona
6 K 78
#10 JanSolo
Marruecos, ese país ultra religioso donde ni su propio Rey quiere vivir.
5 K 57
pinzadelaropa #49 pinzadelaropa
#10 España, ese país ultra democrático donde ni su propio rey (emérito) puede vivir
1 K 21
#57 omega7767
#49 por lo menos el traficante de armas vive a cuerpo de rey, otros muchos emigran pq no pueden sobrevivir
0 K 11
pinzadelaropa #59 pinzadelaropa
#57 Mi comentario era una respuesta haciendo ver la gilipollez que decía #10, que dice que ni el propio Rey de Marruecos quiere vivir en Marruecos como si dependiera eso de cómo está el pais.
0 K 10
#69 JanSolo
#59 Esta bien que lo aclares porque antes tu comentario parecía una gilipollez y ahora ya está claro que lo es. Por cierto no me enorgullezco mucho de nuestra democracia pero por contraposición con la de Marruecos estoy contentisimo sin lugar a dudas. De lo que sí me enorgullezco muchísimo es de que el ladrón del emérito no pueda vivir aquí aunque me gustaría que lo hubiera pagado con justicia.
1 K 21
pinzadelaropa #75 pinzadelaropa
#69 Es que la gente aplica unos argumentos para hablar mal de un país que te tienes que reir.
0 K 10
ElenaCoures1 #51 ElenaCoures1
#10 Por mi experiencia viajando por allí, no es de lo peorcito en cuanto a integrismo
Habrá zonas mas tradicionalistas, pero en general www.youtube.com/watch?v=2JFYGyyvHtg
1 K 18
#20 kkjj
En españa seria al reves queremos futbol y no hospitales
2 K 30
#43 MADMax2
#20 ¿Tú crees?

La verdad es que no sigo las cifras de porcentajes de aficionados al fútbol y demás , pero ¿no han caído algo? no digo que hayan caído como el porcentaje de fumadores, o el de aficionados a los toros, o el de católilcos? (desde luego no que hayan caído de forma tan bestial), pero si algo ¿o no?
0 K 10
Trigonometrico #50 Trigonometrico
#43 No parece que en lugares como Madrid el funcionamiento de la sanidad pública sea una de sus principales preocupaciones.
0 K 11
#60 MADMax2
#50 De cuando en cuando hay protestas, pero no es que se oigan mucho, no ...
En general quienes las organizan suelen hacerlo por motivos partidistas, no porque el objetivo real sea el de querer mejorar la sanidad.
y hay gente que no se apunta por eso. ...

Seguro que entre los votantes del PP hay muchos preocupados por la sanidad pública, pero no quieren que politicen la manifestación (ya, política es todo, pero que saquen réditos algunos no, es aprovecharse).
0 K 10
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Será cosa del Mossad o la CIA :troll:
Porque no hay protestas si alguien no las alienta
2 K 29
Pacman #6 Pacman
#4 CNI
:roll:
2 K 33
#55 omega7767
#6 mortadelo y filemon
0 K 11
angelitoMagno #48 angelitoMagno
#41 La definición técnica de joven es entre 15 y 25 años.
1 K 26
#61 MADMax2
#48 Ya xD xD xD
0 K 10
vviccio #36 vviccio
Ni mundial y ni olimpiadas: son un agujero sin fondo de dinero público para corruptos.
1 K 21
Trigonometrico #52 Trigonometrico
#36 Creo que las de Barcelona 92 supusieron un balance con beneficios.
0 K 11
vviccio #86 vviccio
#52 Fue suerte, algo excepcional. Pero seguro que se podría haber promocionado Barcelona por menos de la mitad de lo que costaron los JJOO.
0 K 11
crateo #81 crateo
#36 El mundial de fútbol es una ruina si lo haces en países sin tradición futbolera o sin infraestructura, como en Qatar.

En España no hay que hacer nada nuevo. Los estadios están ahí, el trasporte está ahí y la experiencia en el sector turístico está ahí.

Déjemos que entre la pasta.
0 K 10
Tumbadito #56 Tumbadito
Llegué de Marruecos antes de ayer, la cantidad de obras que están haciendo por el mundial es impresionante, sobre todo en la zona de F na (la plaza central de Marrakech)

Indudablemente es un cambio que esa parte de la ciudad necesita pero se va a llevar puesto miles de fuentes de trabajo y una cultura, los famosos Zokos pasarán en breve a ser unos amplios centros comerciales a cielo abierto.

El tema de la sanidad pública (y de todo lo público) por lo que estuve hablando es inexistente, y es…   » ver todo el comentario
1 K 21
Fernando_x #79 Fernando_x
#56 Pasa en todos los lugares del mundo donde se montan unas instalaciones para un mundial, o unos juegos olímpicos, o similares. A los pocos años, está todo abandonado. No genera más empleo que el usado para la construcción.
0 K 11
Mltfrtk #45 Mltfrtk *
Españoles criticando al rey de Marruecos, para mear y no echar gota xD xD xD
0 K 16
#12 Mk22
¿ Quedan jóvenes en Marruecos?
3 K 15
angelitoMagno #24 angelitoMagno
#12 Si, es el grupo de edad mayoritario, un 25% - 30%. En europa estamos alrededor de un 20% de jóvenes.

population-pyramid.net/es/pp/marruecos
0 K 15
#41 MADMax2
#24 Define "joven", porque viendo las noticias parece que los jóvenes llegan hasta los 49 xD xD
0 K 10
angelitoMagno #26 angelitoMagno *
No son cosas excluyentes, pero ánimo con las protestas. Un evento así es una oportunidad de atraer mucha inversión extranjera, el punto es hacia donde se dirigirán los beneficios.
0 K 15
#33 Khirs
#26 Si hay beneficios... Los juegos olímpicos últimamente son deficitarios por ejemplo.
Y un mundial de fútbol si te toca construir todo de 0 es bastante caro. Beneficios directos dudo que tengan. Lo que saquen a nivel de publicidad.
0 K 10
#46 MADMax2
#33 Depende de a qué colectivos te refieras xD
A determinados empresarios le viene de p.m. y políticos y cadenas de supermercados y de hoteles ...

Para el resto que aporta con sus impuestos no, claro.
0 K 10
#44 MADMax2
#26 Quirón, calienta, que sales!
0 K 10
OCLuis #11 OCLuis *
Unos cuantos partidos (políticos) patrióticos y nacionalistas, con buena lejía para los cerebros, como los que tenemos en España y en un par de años los tendremos pidiendo lo contrario.
0 K 14
Mauro_Nacho #39 Mauro_Nacho *
Celebro esta manifestación, el fútbol nos lo meten en todo, entre semana cuando hay Champions o Copa del Rey casi todas las cadenas de radio retransmiten fútbol, sigue siendo el opio de pueblo. Hay un comentario que dice que no son excluyentes, una cosa es jugar a fútbol como deporte y otra es gastar millones en estadios e infraestructuras que no son tan necesarias y algunas van a ser inútiles después del mundial.
0 K 12
g3_g3 #22 g3_g3
Fuerza amegos!!!
0 K 10
#32 Khirs
Pues me alegro que se hagan este tipo de prótestas en Marruecos.
Y no creo que la gente en Marruecos sean muy fanáticos religiosos. La influencia de España se nota sobre todo en los jóvenes.
0 K 10
VladTapas #23 VladTapas
El Rey de Marruecos que vive en Paris y va por las calles borracho como una cuba.
0 K 9
Mauro_Nacho #37 Mauro_Nacho
#23 Y no tiene problemas de asistencia médica.
1 K 23
#9 pirat *
Por fin, tan orgullosos que se sienten de su país, a ver si hacen algo aparte de rezar...
No creo que lo que nos llega de allí sea representativo, porque si lo es están fatal...
Por supuesto que lo que viniera detrás del sátrapa puede ser peor, y más con el mossad por medio, pero no necesariamente al acercarse a los límites.
0 K 8
Chinchorro #29 Chinchorro
#9 Te imaginas que alguien hubiera hecho este mismo comentario de la España de hace apenas cincuenta años y... en fin.
2 K 34
#54 pirat
#29 ¿ Y ?
Aquí casi nadie movió un dedo dejando morir al dictador en la cama, y menos los que alardean como Mr.x de provocar la caida del régimen. Al menos los de mi generación no alardeamos de cosas que no hemos hecho.
La sociedad marroquí no está representada por los tarados y fantasmas que abundan por aquí, muchos nacidos aquí y dificilillos por ser suaves... no habrás tenido que tratar con ellos.
La mayor parte de emigrantes de aquí se fueron con contrato de trabajo, como los de mi familia a Alemania. Luego volvieron para casarse y seguir aquí su vida.
Aquí, después de la dictadura "vino" la transición en la que cambió todo para no cambiar nada, pero peor a lo anterior tampoco me atrevería.
0 K 8
Trigonometrico #53 Trigonometrico
#9 En este momento han demostrado tener más dignidad que muchos españoles.
0 K 11
#58 pirat
#53 Lo que he dicho...
1 K 19
meroespectador #27 meroespectador
Seguro que el Rey de Marruecos les abre las piernas.. .digo las puertas de su palacio de par en par.
0 K 7
#64 fpove
Lo de marruecos con su monarca viviendo en Paris e importandole una mierda su pais, es para hacerselo mirar.
0 K 7
#15 Borgiano
Mohamed VIH, el amigo de Felpudo y de Sanchinflas.
3 K -2
#34 egonfal_
#15 Mucho mejor enemistarnos con el país vecino, el cual esta bajo el paraguas de EEUU, donde va a parar.
1 K 18
#28 JotaMcnulty
Los jóvenes han salido a protestar. ¿Las jóvenas no?
1 K -5
nilien #42 nilien
#28 Ni te has abierto la noticia, ni siquiera para mirar las imágenes.

Lo de leer algo ya para el siguiente milenio, con un poco de suerte...
1 K 22

menéame