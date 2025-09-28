Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”

“¡Queremos hospitales, no estadios!” o “No queremos el Mundial; queremos sanidad”. Son algunas de las proclamas que durante el fin de semana han sonado en las calles de Marruecos, en unas protestas convocadas por jóvenes marroquíes y reprimidas duramente por el aparato policial del país vecino. El mayor desafío en años a la monarquía alauí se ha saldado con decenas de detenidos tras dos jornadas de manifestaciones.
O sea, cual es la alternativa?
democracia? Juas!
Y con todo, casi 50 años después seguimos sufriendoles, cada día con mas intensidad.
Por supuesto que hay jóvenes marroquíes que son gente normal, honrada. Y los hay que son unos hijos de puta. A ambos lados del charco.
Pd Pobres marroquíes la que les cayó con el sátrapa que tienen al mando, la virgen...
#17 Los que hay en España sí, ¿verdad? ¿Cómo son los marroquíes jóvenes que hay aquí, sociólogo?
Ni quiere decir que todos los que hay aquí son delincuentes, ni quiere decir que en Marruecos no queden delincuentes porque nos han mandado a todos.
Pero si se ha favorecido que vengan determinados perfiles. de los que no habría tantos si no se hubiese favorecido.
Y hay mucha gente normal que ha venido a vivir mejor (trabajando para ello, como uno más) y este porcentaje probablemente sea el más alto.
Pero decir que todos delicuentes o ninguno, o que el porcentaje sea elevado para lo que sería lo norma, es cerrar los ojos de la misma forma estúpida.
¿Cómo se ha favorecido esto, bulero?
PS: no se comentar sin poner "" ¿es normal?
Eso por algo light.
Otras veces es solo dar informaciones de como se puede vivir sin tener que trabajar, que para algunos son cantos de sirenas.
El trabajador no se lo creerá, y si saca coraje o la desesperación es suficiente para emigrar lo hará con intención de trabajar.
El que no ha dado un palo al agua en su vida no tiene nada que perder cuando oye estos cánticos. Irá y esperará seguir igual.
Si no se divulgan esos cantos de sirena para determinados perfiles, estos se animarían menos.
¿Te imaginas? Algo así con un proceso regulado, donde se verifica quien entra, de donde viene, qué expectativas e intenciones tiene...
Pero no, hay un grupo de gente empeñada en no hacer ese ejercicio. Dejamos pasar a todo el mundo, los buenos acaban puteados, los malos haciendo cosas de malos, los autóctonos sufriendo las consecuencias... y si te quejas, facha.
Que habláis sin tener ni puta idea y es que da vergüenza leeros
Es que parece que tienen derecho de estar aquí y somos nosotros los que ponemos las pegas.
Primero, no tienen derecho. Nosotros tendremos que ver qué necesidades tenemos y si realmente nos interesa acoger inmigrantes. Si no tenemos necesidad, no acceden, punto. No hay más.
Luego a partir de ahí, si nuestra sociedad y nosotros como país necesitamos inmigrantes, entonces podemos establecer todos los requisitos que consideremos para garantizar que quien accede a nuestro territorio se va a integrar, va a aportar, cubre la necesidad que hemos considerado, así como el seguimiento de que cumple con sus obligaciones y sus derechos son respetados.
Justamente esta falta de visión, esa falta de autocrítica y esa falta de capacidad para entender la realidad es lo que hace que los inmigrantes lleguen, se adapten, prosperen mientras los nativos se quejan .
Piénsalo
Yo soy coherente. No necesito poner palabras inventadas en boca de otro y construir un hombre de paja.
Lo que tú quieres es que a alguien, por donde ha nacido, se le presuponga unas cosas. Esto es lo que hacen los seguros y no creo que a nadie le haga gracia que según los años que tengas el carnet o lo viejo que seas te cobren más o menos. Para que lo entiendas.
El que no está cumpliendo con la ley, con nuestra soberanía y respetando la democracia son los que acceden al país por vías irregulares y los que hacen apología de esas prácticas y favorecen el tráfico de personas.
Así que la boquita cerradura y bien calladita. Aquí quien no respeta la democracia no somos los que pedimos que se respete nuestra soberanía y nuestras leyes.
Pfffff. El que te ha contado eso, te ha engañado. Y luego se carcajea de tí por creerle.
Es una puta vergüenza.
Habrá zonas mas tradicionalistas, pero en general www.youtube.com/watch?v=2JFYGyyvHtg
La verdad es que no sigo las cifras de porcentajes de aficionados al fútbol y demás , pero ¿no han caído algo? no digo que hayan caído como el porcentaje de fumadores, o el de aficionados a los toros, o el de católilcos? (desde luego no que hayan caído de forma tan bestial), pero si algo ¿o no?
En general quienes las organizan suelen hacerlo por motivos partidistas, no porque el objetivo real sea el de querer mejorar la sanidad.
y hay gente que no se apunta por eso. ...
Seguro que entre los votantes del PP hay muchos preocupados por la sanidad pública, pero no quieren que politicen la manifestación (ya, política es todo, pero que saquen réditos algunos no, es aprovecharse).
Porque no hay protestas si alguien no las alienta
En España no hay que hacer nada nuevo. Los estadios están ahí, el trasporte está ahí y la experiencia en el sector turístico está ahí.
Déjemos que entre la pasta.
Indudablemente es un cambio que esa parte de la ciudad necesita pero se va a llevar puesto miles de fuentes de trabajo y una cultura, los famosos Zokos pasarán en breve a ser unos amplios centros comerciales a cielo abierto.
El tema de la sanidad pública (y de todo lo público) por lo que estuve hablando es inexistente, y es… » ver todo el comentario
population-pyramid.net/es/pp/marruecos
Y un mundial de fútbol si te toca construir todo de 0 es bastante caro. Beneficios directos dudo que tengan. Lo que saquen a nivel de publicidad.
A determinados empresarios le viene de p.m. y políticos y cadenas de supermercados y de hoteles ...
Para el resto que aporta con sus impuestos no, claro.
Y no creo que la gente en Marruecos sean muy fanáticos religiosos. La influencia de España se nota sobre todo en los jóvenes.
No creo que lo que nos llega de allí sea representativo, porque si lo es están fatal...
Por supuesto que lo que viniera detrás del sátrapa puede ser peor, y más con el mossad por medio, pero no necesariamente al acercarse a los límites.
Aquí casi nadie movió un dedo dejando morir al dictador en la cama, y menos los que alardean como Mr.x de provocar la caida del régimen. Al menos los de mi generación no alardeamos de cosas que no hemos hecho.
La sociedad marroquí no está representada por los tarados y fantasmas que abundan por aquí, muchos nacidos aquí y dificilillos por ser suaves... no habrás tenido que tratar con ellos.
La mayor parte de emigrantes de aquí se fueron con contrato de trabajo, como los de mi familia a Alemania. Luego volvieron para casarse y seguir aquí su vida.
Aquí, después de la dictadura "vino" la transición en la que cambió todo para no cambiar nada, pero peor a lo anterior tampoco me atrevería.
Lo de leer algo ya para el siguiente milenio, con un poco de suerte...