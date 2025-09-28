Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”

“¡Queremos hospitales, no estadios!” o “No queremos el Mundial; queremos sanidad”. Son algunas de las proclamas que durante el fin de semana han sonado en las calles de Marruecos, en unas protestas convocadas por jóvenes marroquíes y reprimidas duramente por el aparato policial del país vecino. El mayor desafío en años a la monarquía alauí se ha saldado con decenas de detenidos tras dos jornadas de manifestaciones.