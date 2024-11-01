·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5741
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
3592
clics
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"
3635
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
3557
clics
7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez
4429
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
más votadas
686
Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal
324
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
690
Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel
559
La 1 triunfa y firmará su mejor septiembre en 14 años y Telecinco el peor de su historia
475
Los lamentables e inexplicables errores de la justicia española
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
97
clics
La forense a las víctimas de violación: "No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"
"Decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas... ¿tú sales así vestida?", le dijo a otra víctima.
|
etiquetas
:
forense
,
víctimas
,
violación
,
animar
,
chavales
,
sin
,
bragas
13
1
1
K
159
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
1
K
159
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ingenierodepalillos
Yo opino como ella, ir haciendo esas preguntas es ir pidiendo que le den de hostias.
6
K
77
#1
Aguarrás
Joder vaya artículo, macho.
Vale que la señora, leyendo lo que dice, pueda tener razón unas veces y otras no. Se nota que ha visto de todo ya.
Pero tiene el tacto de un rinoceronte, con personas que en ese momento suelen estar bien jodidas...
3
K
46
#5
Khadgar
Bueno, ¿dónde están las marcas?... No tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo. No tendrías que haberle besado, es de esperar a lo que ibas y tendrás que asumir las consecuencias. No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no. Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado. ¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico
Joder, con forenses así ¿quien necesita violadores? Te atiende y te hace gaslighting en un dos por uno.
3
K
42
#4
Aergon
Están convirtiendo el "in dubio pro reo" en una especie de sharía. Perece que por defender a unos acusados que se muestran incapaces de controlar sus impulsos animales van a obligar a las mujeres a vestirse y comportarse como integristas religiosas.
1
K
24
#8
vvega
#4
El
in dubio pro reo
lo aplica el juez, no la forense, y es (en su aspecto probatorio) dudar de que el reo cometiese el delito, o de las pruebas, no sugerir que tuviese razones para cometerlo...
0
K
10
#9
Aergon
*
#8
Gracias por tu inestimable ayuda, dejame que te devuelva el favor: Aquí se debate si acostarse con alguien es constitutivo de delito en determinadas condiciones.
0
K
12
#10
mcfgdbbn3
*
"No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"
¿Está feo? Tal vez (lo matizo en el siguiente párrafo). ¿Justifica cualquier tipo de forzamiento a la otra persona? De ninguna manera.
Y en todo caso, realizar algunas acciones (por ejemplo: un beso) no significa que quieras ir más allá, que algunos se piensan que porque les ofrezcan X, ya les ofrecen el
pack
completo. Incluso aunque te eches atrás en el último momento y pueda resultar molesto a la…
» ver todo el comentario
0
K
13
#7
sotillo
Como decía Gila “ La llaman forense por que tiene un ford”
0
K
11
#2
Barney_77
Joder. Y eso que "la forense"... Si fuera EL forense tendriamos antorchas en su puerta. Aunque viendo lo cavernicola que es la tia esta, seguro que todavia esta por descubrir la electricidad.
0
K
10
#6
Klamp
Que moda se inventa esta tía?
0
K
8
#11
anv
A ver. Que calientabraguetas siempre han existido. Pero hay que aprender autocontrol.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vale que la señora, leyendo lo que dice, pueda tener razón unas veces y otras no. Se nota que ha visto de todo ya.
Pero tiene el tacto de un rinoceronte, con personas que en ese momento suelen estar bien jodidas...
Joder, con forenses así ¿quien necesita violadores? Te atiende y te hace gaslighting en un dos por uno.
¿Está feo? Tal vez (lo matizo en el siguiente párrafo). ¿Justifica cualquier tipo de forzamiento a la otra persona? De ninguna manera.
Y en todo caso, realizar algunas acciones (por ejemplo: un beso) no significa que quieras ir más allá, que algunos se piensan que porque les ofrezcan X, ya les ofrecen el pack completo. Incluso aunque te eches atrás en el último momento y pueda resultar molesto a la… » ver todo el comentario