edición general
14 meneos
97 clics
La forense a las víctimas de violación: "No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"

La forense a las víctimas de violación: "No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"

"Decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas... ¿tú sales así vestida?", le dijo a otra víctima.

| etiquetas: forense , víctimas , violación , animar , chavales , sin , bragas
13 1 1 K 159 actualidad
11 comentarios
13 1 1 K 159 actualidad
Comentarios destacados:    
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
Yo opino como ella, ir haciendo esas preguntas es ir pidiendo que le den de hostias.
6 K 77
Aguarrás #1 Aguarrás
Joder vaya artículo, macho.
Vale que la señora, leyendo lo que dice, pueda tener razón unas veces y otras no. Se nota que ha visto de todo ya.
Pero tiene el tacto de un rinoceronte, con personas que en ese momento suelen estar bien jodidas... :palm:
3 K 46
Khadgar #5 Khadgar
Bueno, ¿dónde están las marcas?... No tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo. No tendrías que haberle besado, es de esperar a lo que ibas y tendrás que asumir las consecuencias. No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no. Si no fueras de madrugada, no te hubiera pasado. ¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico

Joder, con forenses así ¿quien necesita violadores? Te atiende y te hace gaslighting en un dos por uno.
3 K 42
Aergon #4 Aergon
Están convirtiendo el "in dubio pro reo" en una especie de sharía. Perece que por defender a unos acusados que se muestran incapaces de controlar sus impulsos animales van a obligar a las mujeres a vestirse y comportarse como integristas religiosas.
1 K 24
vvega #8 vvega
#4 El in dubio pro reo lo aplica el juez, no la forense, y es (en su aspecto probatorio) dudar de que el reo cometiese el delito, o de las pruebas, no sugerir que tuviese razones para cometerlo...
0 K 10
Aergon #9 Aergon *
#8 Gracias por tu inestimable ayuda, dejame que te devuelva el favor: Aquí se debate si acostarse con alguien es constitutivo de delito en determinadas condiciones.
0 K 12
#10 mcfgdbbn3 *
"No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"

¿Está feo? Tal vez (lo matizo en el siguiente párrafo). ¿Justifica cualquier tipo de forzamiento a la otra persona? De ninguna manera.

Y en todo caso, realizar algunas acciones (por ejemplo: un beso) no significa que quieras ir más allá, que algunos se piensan que porque les ofrezcan X, ya les ofrecen el pack completo. Incluso aunque te eches atrás en el último momento y pueda resultar molesto a la…   » ver todo el comentario
0 K 13
sotillo #7 sotillo
Como decía Gila “ La llaman forense por que tiene un ford”
0 K 11
Barney_77 #2 Barney_77
Joder. Y eso que "la forense"... Si fuera EL forense tendriamos antorchas en su puerta. Aunque viendo lo cavernicola que es la tia esta, seguro que todavia esta por descubrir la electricidad.
0 K 10
#6 Klamp
Que moda se inventa esta tía?
0 K 8
anv #11 anv
A ver. Que calientabraguetas siempre han existido. Pero hay que aprender autocontrol.
0 K 7

menéame