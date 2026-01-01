edición general
Ciberataque a Endesa: la compañía confirma una brecha de seguridad y la filtración de datos personales, DNI y cuentas bancarias de clientes

Los clientes de Endesa Energía han comenzado a recibir esta misma mañana una comunicación urgente por parte de la compañía relacionada con el ciberataque. La eléctrica ha confirmado la detección de un incidente de seguridad que ha permitido a terceros acceder de forma ilegítima a su plataforma comercial, comprometiendo la privacidad de una parte de su base de usuarios. Tras detectar la intrusión, la compañía activó sus protocolos de seguridad, bloqueando a los usuarios comprometidos y notificando a la Agencia Española de Protección de Datos.

