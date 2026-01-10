Un chivatazo que le puede costar 30.000 euros: denunciada una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil habían montado un punto de verificación de vehículos y personas en la carretera de Santa Eulària, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos mujeres, que fueron identificadas y continuaron la marcha. Minutos más tarde, los agentes notaron que el flujo de coches que transitaban por la vía se había reducido considerablemente y que varios vehículos se redirigían hacia un camino paralelo a la carretera en la que se encontraban.
En el cuerpo del texto viene: "La sanción impuesta va desde los 601 a los 30.000 euros."
PD: O eso, o el error es esto segundo, pero parece un rango más razonable que el del titular.
He buscado la Ley y su desarrollo y en realidad el rango de la multa es de 601 a 30.000, así que el error tipográfico sí que está en el titular y la noticia que ponía yo para justificar que no lo era, no solo lo arreglaba sino que lo empeoraba al decir que era de 300.000 tanto en titular como en el desarrollo de la noticia.
Al tratarse de una infracción grave,
Repito, si hubieras intentado comprobarlo habrías encontrado otra noticia como esta que ratifica que la multa es hasta 300.000 eldiariocantabria.publico.es/articulo/sociedad/chivatazo-que-puede-sal
youtu.be/tttTuStaf50?si=1_IO_tNLx7VyQDya
Campaña que en su día lanzó la gendarmería francesa por los avisos de los controles.
edit: tal vez buscaron su dni o el de todos los parados en el control a que numero de telefono esta asociado y lo añadieron a telegram y le encontraron.
Con que el grupo tenga un topo pues ya.
Estoy seguro que todos los conductores que pararon llevaban puesto los cinturones, sin moviles en la mano ni otras cosas que ponen en peligro nuestra seguridad.
Asi que mision cumplida ¿no?
Entiendo que los conductores sabían que la poli estaba ahí. Esa parte está clara. Pero, ¿por qué no querían pasar por ese control? Tiene que haber una razón para ello y nadie está hablando de esto, que es lo importante.