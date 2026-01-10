Un chivatazo que le puede costar 30.000 euros: denunciada una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil habían montado un punto de verificación de vehículos y personas en la carretera de Santa Eulària, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos mujeres, que fueron identificadas y continuaron la marcha. Minutos más tarde, los agentes notaron que el flujo de coches que transitaban por la vía se había reducido considerablemente y que varios vehículos se redirigían hacia un camino paralelo a la carretera en la que se encontraban.