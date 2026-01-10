edición general
Un chivatazo que le puede costar 30.000 euros: denunciada una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil habían montado un punto de verificación de vehículos y personas en la carretera de Santa Eulària, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos mujeres, que fueron identificadas y continuaron la marcha. Minutos más tarde, los agentes notaron que el flujo de coches que transitaban por la vía se había reducido considerablemente y que varios vehículos se redirigían hacia un camino paralelo a la carretera en la que se encontraban.

nilien #8 nilien *
#0 Creo que el titular es incorrecto, aunque sea el de la noticia...

En el cuerpo del texto viene: "La sanción impuesta va desde los 601 a los 30.000 euros."

PD: O eso, o el error es esto segundo, pero parece un rango más razonable que el del titular.
1 K 31
Fotoperfecta #9 Fotoperfecta
#8 Mira mi comentario #7
1 K 27
Fotoperfecta #13 Fotoperfecta *
#8 He ido a mirar en San Google y tenía razón #5 al destacar el error y yo pensar que había sido un error tipográfico (que lo era).
He buscado la Ley y su desarrollo y en realidad el rango de la multa es de 601 a 30.000, así que el error tipográfico sí que está en el titular y la noticia que ponía yo para justificar que no lo era, no solo lo arreglaba sino que lo empeoraba al decir que era de 300.000 tanto en titular como en el desarrollo de la noticia.

Al tratarse de una infracción grave,

…   » ver todo el comentario
1 K 28
donsoul #5 donsoul
En el titular dice 300 mil pero en el cuerpo de la noticia 30 mil.
1 K 25
Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
#5 Y si te hubieras molestado en comprobar el error como yo he hecho (puesto que se me ha colado al enviarla) hubieras visto que era un error tipográfico no un error de la noticia.
Repito, si hubieras intentado comprobarlo habrías encontrado otra noticia como esta que ratifica que la multa es hasta 300.000 eldiariocantabria.publico.es/articulo/sociedad/chivatazo-que-puede-sal
0 K 12
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Tengo sentimientos encontrados con esta noticia.
2 K 19
HAL9K #23 HAL9K *
#17 #4 #10 #16
youtu.be/tttTuStaf50?si=1_IO_tNLx7VyQDya

Campaña que en su día lanzó la gendarmería francesa por los avisos de los controles.
0 K 10
vicvic #12 vicvic
Hay que perseguir a quien obstruye la justicia, todo correcto.
1 K 17
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#12 Tecnicamente mas que obstuirla le da publicidad :-D
0 K 17
Veelicus #24 Veelicus
#17 Si, pero un chivato puede decir lo que quiera, pero es telegram quien tiene que dar la informacion verificada, eso es a lo que voy, eso, o la GC lo que intenta es meter miedo sabiendo que la denuncia no va a prosperar en via judicial
0 K 14
Veelicus #3 Veelicus
tambien telegram entrega datos de quien envia mensajes sin orden judicial???
0 K 14
Aokromes #6 Aokromes
#3 no.
0 K 10
Veelicus #11 Veelicus
#6 entonces como saben quien escribio el mensaje?
0 K 14
Aokromes #14 Aokromes *
#11 ni idea, pero para que telegram de los datos hace falta orden judicial y no creo que en solo 7 dias logren toda la cadena.
edit: tal vez buscaron su dni o el de todos los parados en el control a que numero de telefono esta asociado y lo añadieron a telegram y le encontraron.
0 K 10
#26 Ingjen
#14 en Telegram no se ve el teléfono. Me suena a qué faltan datos en la noticia
0 K 7
#17 Kuruñes3.0
#11 algun puto chivato denunció es la única explicación.
0 K 7
a69 #15 a69 *
#3 "Anónimos Group" en telegram se ve que no es tan anónimo....

Con que el grupo tenga un topo pues ya.
0 K 10
antesdarle #10 antesdarle
Pues como les de por multar a todos los que les da por hacer luces advirtiendo de la presencia de la poli :troll:
0 K 13
Romfitay #16 Romfitay
Me plantea dudas constitucionales al respecto de la libertad de expresión.
0 K 12
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
#16 Por poner pone hasta en duda lo que dice la DGT cuando dicen que hacen las cosas por nuestra seguridad.

Estoy seguro que todos los conductores que pararon llevaban puesto los cinturones, sin moviles en la mano ni otras cosas que ponen en peligro nuestra seguridad.

Asi que mision cumplida ¿no? :troll:
1 K 21
#27 Ingjen
#16 puedes decir que alguien vende droga si es falso? No, pues no tengas dudas , la libertad de expresión no es carta blanca para saltarte leyes
0 K 7
taSanás #1 taSanás
snitches get stitches
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
todo correcto
0 K 7
#20 emachan
el flujo de coches que transitaban por la vía se había reducido considerablemente

Entiendo que los conductores sabían que la poli estaba ahí. Esa parte está clara. Pero, ¿por qué no querían pasar por ese control? Tiene que haber una razón para ello y nadie está hablando de esto, que es lo importante.
0 K 7
yabumethod #21 yabumethod
#20 A lo mejor no se fueron a otras vías y se quedaron sin coger el coche hasta no tener alcohol en sangre... No lo podemos saber.
0 K 10
Malinke #22 Malinke
#20 por bien que vaya, si puedo lo evito.
1 K 15
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
#20 siempre es un marrón aunque estés limpio. Como que te desnuden en el aeropuerto y no te encuentren nada.
0 K 8

