Chistes de hombres

¿Qué entiende un hombre `por colaborar en la limpieza de la casa?- Levantar los pies cuando su mujer pasa la aspiradora. ;¿En qué se diferencia ET de un hombre?- ET por lo menos intentó llamar a casa.;¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes?- En que los dos se extinguieron hace mucho.;¿Por qué los hombres no cogen la enfermedad de las vacas locas?- Porque esta enfermedad afecta al cerebro.;