Chistes de hombres

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¿Qué entiende un hombre `por colaborar en la limpieza de la casa?
- Levantar los pies cuando su mujer pasa la aspiradora. ;
¿En qué se diferencia ET de un hombre?
- ET por lo menos intentó llamar a casa.;
¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes?
- En que los dos se extinguieron hace mucho.;
¿Por qué los hombres no cogen la enfermedad de las vacas locas?
- Porque esta enfermedad afecta al cerebro.;
Si cuentas los del otro día con las mujeres con un hombre, no.
- Porque igual creen que le importan a alguien.
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