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Chistes de hombres

Link correcto: www.uv.es/777BxE2IDYi/Pagina 1/losmejores.htm

¿Qué entiende un hombre `por colaborar en la limpieza de la casa?
- Levantar los pies cuando su mujer pasa la aspiradora. ;

¿En qué se diferencia ET de un hombre?
- ET por lo menos intentó llamar a casa.;

¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes?
- En que los dos se extinguieron hace mucho.;

¿Por qué los hombres no cogen la enfermedad de las vacas locas?
- Porque esta enfermedad afecta al cerebro.;

| etiquetas: chistes , hombres
4 1 2 K 19 gilipolleces
12 comentarios
4 1 2 K 19 gilipolleces
BastardWolf #5 BastardWolf
Esto es para compensar el traductor de lenguaje femenino de ayer?
1 K 32
salteado3 #8 salteado3
#5 No es equidistancia. Si cuentas estos chistes pero con una mujer puedes acabar en la cárcel.

Si cuentas los del otro día con las mujeres con un hombre, no.
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#11 Leclercia_adecarboxylata
#10 También es una opción pero creía que @admin podía cambiarlo. Tampoco es un meneo como para desvivirse... Aunque da coraje que pasen estos problemas con los links a veces.
0 K 20
pitercio #7 pitercio
- ¿Por qué crees que hay quien se dedica a recoger un compendio de graciejas sobre hombres?
- Porque igual creen que le importan a alguien. :troll:
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Supercinexin #6 Supercinexin
Me siento ofendido: yo paso la aspiradora en mi casa ¬¬
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BastardWolf #9 BastardWolf *
#6 pagar a una mujer para que lo haga en que punto me deja? (aclaro que sin estar casado con ella)
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#12 EISev
#6 ¿tienes una Dyson o una Nilfisk?
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Lenari #2 Lenari
#0 Revisa el link, manda a una página que no exite.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#2 Puesto en la entradilla, a ver si alguien lo arregla:
www.uv.es/777BxE2IDYi/Pagina 1/losmejores.htm
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lgg2 #1 lgg2
#0 Enlace no valido.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#3 ¿Y porque no cierras el meneo y lo abres de nuevo? O eso o pide a @admin , @Eirene o quien pueda que cambie el link?
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menéame