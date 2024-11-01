edición general
3 meneos
53 clics
China gana la guerra sin disparar un tiro en Irán. Trump ha fracasado

China gana la guerra sin disparar un tiro en Irán. Trump ha fracasado  

Iran anunció que el Estrecho de Ormuz está abierto para todos los países... menos para Estados Unidos, Israel y sus aliados. No es una declaración diplomática. Es un mapa del nuevo mundo que está emergiendo. Un mundo donde el paso de los barcos ya no lo decide Washington, sino Teherán. Y mientras eso ocurre, China avanza sin disparar un solo tiro, negociando el tránsito de su petróleo en yuanes, dando una palada de tierra a la tumba del petrodólar. El nuevo orden que nace en Ormuz no es el que Trump quería.

| etiquetas: china , guerra , irán , trump , fracasado , ormuz , petrodólares , barroso
2 1 1 K 25 politica
11 comentarios
2 1 1 K 25 politica
#1 MADMax2
¿Cómo saben si el barco es para algo relacionado con EEUU si la mitad de los barcos llevan bandera de Panamá'
1 K 22
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Vamos, que el 92% del crudo va a seguir saliendo y el bloqueo de Ormuz no servirá para nada  media
1 K 21
security_incident #5 security_incident
#4 Si, pero pagado en yuanes. Esa es la cuestión
0 K 15
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 No, el único crudo que se pagará en yuanes es el iraní
0 K 12
security_incident #8 security_incident
#6 Porque lo dices tú y Donald.
0 K 15
#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#8 No, porque lo dijo Irán, que su crudo se pagaría en yuanes.
El resto del crudo de los demás países Irán no tiene forma de saber en qué moneda se paga.

#7 Como mucho el destino inicial del buque, que puede cambiar en mitad de la travesía
0 K 12
Lenari #9 Lenari
#4 Me pregunto que habrá pasado. El bloqueo de Ormuz es el único arma importante que tenía Irán. Si renuncian a ella, EEUU puede continuar bombardeándoles sin problemas.

Sospecho que desde algún lado les han dado un toque para que no jueguen con la economía mundial.
1 K 21
security_incident #7 security_incident
#1 Hay unos documentos llamados BL (Bill of loading) PL (Packing List) o Facturas que la naviera debe llevar junto con la carga. En esos documentos viene especificado el producto, previo, cantidad, vendedor, comprador, origen y destino.
0 K 15
clavícula #2 clavícula
Si se consolida el comercio del petróleo en yuanes, EEUU es capaz de organizar un ataque de falsa bandera para justificar el uso de armas nucleares en Irán.
1 K 21
fofito #10 fofito
#2 Ahora mismo EEUU es capaz de organizar eso mismo simplemente porque "alguien" ha tenido una mala digestión
0 K 11

menéame