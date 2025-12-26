edición general
China castiga con sanciones a empresas armamentistas de Estados Unidos

La medida afecta a diez personas vinculadas al complejo militar-industrial de EE.UU., así como a veinte empresas, entre ellas Boeing, Northrop Grumman Systems Corporation y L3Harris Maritime Services. Las sanciones incluyen la congelación de los activos que las empresas y personas puedan tener en China, así como la prohibición para las organizaciones e individuos chinos de hacer negocios con ellas. Además, las personas incluidas en la lista tienen prohibida la entrada al país.

#3 eipoc
Cada vez que alguien pone en su sitio a los EEUU tengo una erección.
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
#3 En breve tendrás priapismo.
cax #4 cax
Bien hecho. Si EEUU quiere guerra que asuman las consecuencias.

NO A LA OTAN, BASES FUERA.
ElBeaver #8 ElBeaver
#4 si al pacto de varsovia :troll:
aupaatu #5 aupaatu *
China castiga, EEUU impone sanciones
Cosas de la gramática informativa
#6 NoMeVeas *
#5 Hombre, el título de diplomático y abusador se lo han ganado los respectivos.

Además, lo de USA es realmente una imposición, la litrografia mediante radiación ultra violeta extrema es una tecnología que se encuentra en Taiwan y ha sido USA el que ha prohibido vender CPU/GPU con esa tecnologia a China.
