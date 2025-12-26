China castiga con sanciones a empresas armamentistas de Estados Unidos

La medida afecta a diez personas vinculadas al complejo militar-industrial de EE.UU., así como a veinte empresas, entre ellas Boeing, Northrop Grumman Systems Corporation y L3Harris Maritime Services. Las sanciones incluyen la congelación de los activos que las empresas y personas puedan tener en China, así como la prohibición para las organizaciones e individuos chinos de hacer negocios con ellas. Además, las personas incluidas en la lista tienen prohibida la entrada al país.
| etiquetas: china , eeuu , taiwán , sanciones , armas
Además, lo de USA es realmente una imposición, la litrografia mediante radiación ultra violeta extrema es una tecnología que se encuentra en Taiwan y ha sido USA el que ha prohibido vender CPU/GPU con esa tecnologia a China.