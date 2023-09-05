"China anuncia un plan de 100 años para explotar y dominar el sistema solar"

El plan técnico del Tiangong Kaiwu comienza con una fase de demostración entre 2026 y 2030, diseñada para verificar la viabilidad técnica de la extracción en cuerpos celestes cercanos a la Tierra. Para el año 2035, China planea haber establecido un sistema completo de desarrollo de recursos lunares y de minería en cuerpos pequeños, consolidando una cadena de suministro estable en el espacio cislunar, entre la Tierra y la Luna. La arquitectura del sistema utilizará los puntos de Lagrange -zonas de estabilidad gravitacional entre cuerpos celestia
La expansión hacia el espacio profundo está programada para la segunda mitad del siglo. Según la hoja de ruta de la CASC, para 2050 las operaciones de explotación se extenderán a Marte y a los asteroides del cinturón principal. Posteriormente, alrededor de 2075, China prevé alcanzar la capacidad operativa para la exploración profunda y el desarrollo de recursos en los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, así como en los planetas interiores Mercurio y Venus. Será una progresión metódica que avanza planeta por planeta hacia la periferia del sistema solar.
China activa su plan centenario para explotar el sistema solar y desafía la hegemonía de EE. UU.
El coste de poner vehiculos en orbita compensa el beneficio de lo que se pueda extraer....?
En otro orden de cosas, menos mal que los chinos lideran el desarrollo del ser humano, ya era hora que alguien volviera a hacerlo
On January 29, China announced the official launch of a national space resources development programme, an ambitious project spanning nearly a century.
Sabes leer? No, no lo parece porque pone 29 de ENERO y es de ESTE AÑO
Un poco de retraso, ya en los 60 la Nasa pensaba que marte se podría terraformar Marte.
Iremos viendo.