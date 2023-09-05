"China anuncia un plan de 100 años para explotar y dominar el sistema solar"

El plan técnico del Tiangong Kaiwu comienza con una fase de demostración entre 2026 y 2030, diseñada para verificar la viabilidad técnica de la extracción en cuerpos celestes cercanos a la Tierra. Para el año 2035, China planea haber establecido un sistema completo de desarrollo de recursos lunares y de minería en cuerpos pequeños, consolidando una cadena de suministro estable en el espacio cislunar, entre la Tierra y la Luna. La arquitectura del sistema utilizará los puntos de Lagrange -zonas de estabilidad gravitacional entre cuerpos celestia