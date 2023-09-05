edición general
20 meneos
43 clics
China anuncia un plan de 100 años para explotar y dominar el sistema solar

China anuncia un plan de 100 años para explotar y dominar el sistema solar

El plan técnico del Tiangong Kaiwu comienza con una fase de demostración entre 2026 y 2030, diseñada para verificar la viabilidad técnica de la extracción en cuerpos celestes cercanos a la Tierra. Para el año 2035, China planea haber establecido un sistema completo de desarrollo de recursos lunares y de minería en cuerpos pequeños, consolidando una cadena de suministro estable en el espacio cislunar, entre la Tierra y la Luna. La arquitectura del sistema utilizará los puntos de Lagrange -zonas de estabilidad gravitacional entre cuerpos celestia

| etiquetas: hina , anuncia , plan , 100 , años , explotar , dominar , sistema , solar , lagrange
16 4 2 K 136 actualidad
41 comentarios
16 4 2 K 136 actualidad
Comentarios destacados:      
Harkon #1 Harkon
De la propia noticia:

La expansión hacia el espacio profundo está programada para la segunda mitad del siglo. Según la hoja de ruta de la CASC, para 2050 las operaciones de explotación se extenderán a Marte y a los asteroides del cinturón principal. Posteriormente, alrededor de 2075, China prevé alcanzar la capacidad operativa para la exploración profunda y el desarrollo de recursos en los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, así como en los planetas interiores Mercurio y Venus. Será una progresión metódica que avanza planeta por planeta hacia la periferia del sistema solar.
4 K 74
tul #5 tul
#1 el juntaletras del confindencial ha estado viendo the expanse este finde xD
2 K 43
Harkon #9 Harkon
#5 La noticia es real, hay varios medios dándola, entre ellos antes la Sexta que lo he visto de pasada porque apenas veo la TV y aquí la tienes también

China activa su plan centenario para explotar el sistema solar y desafía la hegemonía de EE. UU.

www.larazon.es/tecnologia-consumo/china-activa-su-plan-centenario-para
1 K 28
tul #15 tul
#9 no lo dudo pero prefiero esperar al articulo de daniel marin a leer las sandeces del juntaletras de turno
2 K 27
#7 username
#1 alguien se ha colado jugando al Stellaris
0 K 10
Bhuvaya #27 Bhuvaya
#7 y eso que el Stellaris empieza justo cuando dominas por completo tu sistema solar ;)
0 K 6
themarquesito #10 themarquesito
Esto es pensar a lo grande. Trump con la mente en dominar Groenlandia, mientras los chinos piensan dominar el sistema solar.
4 K 58
Andreham #18 Andreham
Ojalá vivir para llegar a ver al menos lo de Marte.
2 K 23
Deviance #38 Deviance
#18 Tu crees que habrá humanos en la tierra dentro de 100 años? Yo lo dudo mucho
0 K 10
#3 Nastar
Mmmm

El coste de poner vehiculos en orbita compensa el beneficio de lo que se pueda extraer....?

En otro orden de cosas, menos mal que los chinos lideran el desarrollo del ser humano, ya era hora que alguien volviera a hacerlo
1 K 21
#11 username
#3 en 100 con este capitalismo va a quedar algo que extraer en la tierra?
0 K 10
Harkon #14 Harkon
#3 Parece que los Chinos creen que sí
0 K 14
Gry #16 Gry
#3 Realmente es la única forma de continuar creciendo, estamos agotando rápidamente muchos recursos de la Tierra.
0 K 19
Veelicus #25 Veelicus
#3 Si consiguen cohetes reusables sin duda que compensara
0 K 12
Harkon #35 Harkon
#_32 AJO y AGUA
1 K 20
#37 DatosOMientes
#35 Siéntate. Dame la patita. ¡Muy bien!
0 K 10
Pertinax #2 Pertinax *
Voy a editar la entradilla, que esta no me gusta.
0 K 17
Harkon #4 Harkon
#2 Te cabe algo y que esté en la noticia LITERALMENTE? Adelante, te reto a hacerlo. aaaah que no puedes.

Es la noticia sensacionalista porque omite los datos relevantes y el contexto? Ah, ya me parecía a mi que NO,

De nada por la lección de periodismo, que no tienes ni pajolera idea.
1 K 23
Pertinax #13 Pertinax *
#4 Las que tú editas a tu gusto también están en las noticias LITERALMENTE. Y aquí sigues.

No lo hago porque es una guarrería que tú no tienes problema en realizar para colar tu publi.
0 K 17
Harkon #17 Harkon *
#13 Lo que yo edito, sin quitar NADA de lo que ha puesto el usuiario, esta LITERALMENTE dentro del la noticia y AÑADE CONTEXTO yt ahora te voy a dar otra leccion de periodismo ya que solo sabéis vomitar BULOS Y MANIPULACIONES en vez de dar información a ver si lo pillas

Del propio ChatGPT pero te lo puedes sacar de apuntes de lengua de Bachiller en el Tema de Lenguaje periodístico ese que alardeáis bien de no tener ni puñetera idea:

Ante la pregunta de: "en periodismo si en un titular y…   » ver todo el comentario
0 K 14
Pertinax #19 Pertinax *
#17 Muy bien, genio del periodismo, pero el plan se anunció en 2023, con lo que ¿estaría mejor en Ciencia quizás? Lo de actualidad te lo has inventado Robert Woodward.
en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_Kaiwu_plan#:~:text=Tiangong Kaiwu plan .
0 K 17
Harkon #20 Harkon *
#19 Puedes ponerlo en ciencia pero también es actualidad, el mismo artículo enlaza este otro que es de ayer mismo y reza lo siguiente

On January 29, China announced the official launch of a national space resources development programme, an ambitious project spanning nearly a century.

www.scmp.com/news/china/science/article/3342211/ming-dynasty-guide-gal

Sabes leer? No, no lo parece porque pone 29 de ENERO y es de ESTE AÑO

De nada
0 K 14
Pertinax #21 Pertinax *
#20 Yo no manipulo envíos ajenos como tú. Pídeselo a otro.
0 K 17
Harkon #22 Harkon *
#21 No, solo azuzas contra el que añade contexto a un un envio en vez de señalar el sensacionalismo de no ponerlo.

Por interés proipio claro

Pero vamos que nmo te preocupes que la gente lo vió y hundió el envío por eso mismo.

De nada
0 K 14
Pertinax #23 Pertinax *
#22 Otro triunfo de la cuchipandi, menos mal que quedasteis retratados y te llovieron los negativos a barullo por manipulador.
www.meneame.net/story/llego-censura-buena-mnm
0 K 17
Harkon #28 Harkon *
#23 Uyyyyyy mira que omo estoy llorando. Parece mentira que no sepas a estasa alturas como el karma y los negativos me comen los huevos de lao

A mi que me me importa que ese mongoloide publique sus lloros? juas juas juas. Chupipandi la vuestra que sois capaces de juntaros todos los ultras enm envios de lloros máximos xD
0 K 14
Pertinax #29 Pertinax
#28 Que no insuuultes.
0 K 17
Harkon #30 Harkon *
#29 Quien te ha insultado? anda vuelve a leer, que NO SABES

Y deja de llorar haciendo el victima siguiendo el manual de propaganda nazi que se os ve a lo lejos como lo seguis
0 K 14
Pertinax #31 Pertinax *
#30 ¿Quién te ha dicho que fuera yo el insultado, genio del periodismo con nula comprensión lectora? Si yo fuera Atusateelpelo te aseguro que te caía un strike gótico por insultos directos. Pero por lo visto tú aquí puedes hacer lo que te de la gana, que no pasa nada.
0 K 17
Harkon #33 Harkon *
#31 Y no lo insulto, solo lo defino

De nada

PD: El mongoloide del que usted me habla hace lo mismo. Si no le gusta que no lo haga él... uyyyy ahora ya no guta tanto xD
0 K 14
Pertinax #34 Pertinax
#33 Hasta aquí.
0 K 17
Harkon #36 Harkon
#34 No hombre ahora que me estaba empezando a reir xD
0 K 14
Harkon #41 Harkon
#_37 AJO y AGUA

De nada
0 K 14
azathothruna #8 azathothruna
Como se dice marte y la luna en chino?
0 K 14
#12 NoMeVeas
#8 ¿Como?
0 K 9
Glidingdemon #39 Glidingdemon
#8 fácil, se dice malte y luna. Y nunca utilices una espátula de hielo con el wok, lo lallalas. De nada.
0 K 7
#26 Febrero_2026
Spam chino, finge sorpresa.

2023
"El nuevo plan chino para colonizar el sistema solar y extraer trillones de dólares en minería"

2026
"China anuncia un plan de 100 años para explotar y dominar el sistema solar"

www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-09-05/china-anuncia-pl
0 K 10
#32 DatosOMientes
Me parece inaceptable que #0 siga en Menéame tras lo que hizo. Y no me refiero a votar a Podemos, que también tiene delito.
0 K 10
Glidingdemon #40 Glidingdemon
#32 Más delito tiene votar a partidos fachas y aquí estas tu.
1 K 13
#6 NoMeVeas *
Esperemos que lo consigan y que el resto del mundo no ponga trabas a semejante proeza. ESTO debería ser el sueño de la humanidad en su conjunto y el motivo por el que todos nos unamos. Señores, que algún día un meteorito nos cae y desaparecemos. Esto es como todos los accidentes, parece una tontería y cosas que le pasan a otros o solo en las peliculas... hasta que ocurre...
0 K 9
#24 Tecar
Y para el 2055 terraformar planetas.
Un poco de retraso, ya en los 60 la Nasa pensaba que marte se podría terraformar Marte.
Iremos viendo.
:popcorn:
0 K 7

menéame