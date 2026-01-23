·
9
meneos
41
clics
La CEOE sugiere dejar de pagar las cotizaciones durante las bajas si no se aborda el absentismo
CEOE ha sugerido la posibilidad de que las empresas dejen de pagar las cotizaciones en las bajas si no se aborda el problema del absentismo.
|
etiquetas
:
trabajo
,
ceoe
,
baja
7
2
2
K
75
actualidad
33 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Andreham
¿La de pagar las horas extra se la sabe?
17
K
179
#9
Macnulti_reencarnado
#3
no hay legislación sobre horas extras?
1
K
16
#10
Andreham
#9
¿No hay legislación sobre las bajas?
1
K
19
#11
Macnulti_reencarnado
#10
claro, y jetas por doquier
0
K
7
#16
JanSolo
#11
Sobre todo empresarios
2
K
26
#18
Macnulti_reencarnado
#16
denuncia.
0
K
7
#28
JanSolo
#18
Te contestas solito.
0
K
11
#22
F.c.r
#16
#9
#11
Eres un empresario explorador, o un autónomo que de vez en cuando contrata a alguien, o peor aún, que se auto explota? Que yo sepa, las bajas las da un médico, y no se inventa nada, estaría incurriendo en un delito. Por otro lado, no me vengas con la cantinela de que conoces o has visto de primera mano a uno que tiene mucha cara, porque la gran mayoría vamos a trabajar a diario, y muchos, incluso sin poder dar un paso... Así que infórmate
0
K
9
#25
Macnulti_reencarnado
#22
no he visto a uno, he visto a varios.
0
K
7
#30
JanSolo
#25
Yo he visto más empresarios jetas que trabajadores y eso que la proporción es abultadisima.
0
K
11
#32
Macnulti_reencarnado
#30
tú visión está claramente sesgada.
0
K
7
#15
arturios
#9
También la hay contra el narcotráfico o la corrupción y existir existen y de igual forma NO se suelen pagar las horas extras bajo amenazas o excusas de lo más variopintas.
Todo el día reventando
a un cabrón beneficiando
encima con cachondeos
de amor al trabajo.
¡Ayho, ayho, ayho!
Cuando llega el final de mes
con mirada de desprecio
te reparten sus migajas
en agradecimiento.
Somos enanitos,
somos los siete enanitos,
pero en este cuento
Blancanieves no folla con ellos.
¡Ayho, ayho, ayho!
Ya vale de pringar.
Los enanitos buenos,
al patrón han de matar.
2
K
27
#17
Macnulti_reencarnado
#15
pues a denunciar. Yo lo hice una vez.
0
K
7
#21
arturios
#17
E hiciste muy bien, pero cuéntaselo a millones de curritos que viven justitos al día y que como les pillen se van a la puta calle, es triste pero es la situación a la que nos enfrentamos día a día.
1
K
18
#26
Macnulti_reencarnado
#21
para qué pagamos sindicatos en este país excepto para que se hinchen a gambas?
0
K
7
#27
arturios
#26
Como sindicalista ¿te quieres creer que jamás me han invitado desde el sindicato a ni siquiera un mejillón? el otro día en una comida de delegados en los que nos pagábamos nosotros la comida pedimos un arroz con gambas en el chino para hacer la gracia.
Ahora en serio, actuar se actúa, pero para ello hay que saber, no vas a denunciar a todos los empresarios del país por que sospeches, con razón, que son unos hijos de puta, y si los trabajadores se callan como putas, unos por miedo y los fachapobres por que son gilipollas ¿qué puedes hacer? y luego que la inspección pueda actuar, tienen siempre poca gente y muchas veces la política puede más que la Ley.
0
K
11
#31
Macnulti_reencarnado
#27
igual fuiste tú el sindicalista que una vez me vendió un teléfono por wallapop, hace años ya, porque como le daban uno nuevo cada año en el sindicato, pues claro, había que aprovechar.
Así que, amigo sindicalista, ve por la sombra. Tú y yo no tenemos nada más que hablar.
0
K
7
#4
MiguelDeUnamano
Irrelevante lo que quieran esos malnacidos.
3
K
48
#5
Pablosky
¿Pero qué problema de absentismo? Si en España la gente va a oficina enfermo y contagiando a los demás.
5
K
43
#12
Asimismov
*
#5
hay mas problema de presentismo, gente que debería estar de baja y va a trabajar, que ausentismo, gente que está bien y pide la baja.
Este tío ¿qué tipo de modelo de salud está defendiendo frente a los trabajadores?
Que los directivos de las mutuas laborales sean directivos "liberados" por las empresas.
Aún estamos a vuelta con la Mutua Universal que "sacó" dos billones de las antiguas pesetas a la seguridad social.
1
K
19
#20
Asimismov
#12
Error: fueron 2.000.000.000 pesetas o 12.000.000 € en sobrecostes.
0
K
12
#13
arturios
#5
Primero hay que definir absentismo, esto es, horas no trabajadas no previstas por el empresaurio, esto es, enfermedad, evidentemente, bodas, maternidad, mudanzas, días de libre disposición, vacaciones si no tienen fecha fijada por la empresa, paternidad, etc...
Una vez definido esto ¿dónde cojones está el problema?
Luego está que los mierdos de comunicación, pagados por estos empresaurios, difunden la idea de que absentismo es no ir al trabajo por que
no te da la gana
y que te coges una baja por capricho y los médicos, incluidos los de las mutuas, son cómplices o algo así, menuda ostia en toda la boca tienen estos hijos de puta de empresaurios.
3
K
32
#19
NoMeVeas
#5
Se viene campaña de propaganda contra el absentismo como la hubo contra los ocupas?
1
K
16
#33
Macnulti_reencarnado
#5
www.eleconomista.es/economia/noticias/13728501/01/26/la-mala-gestion-d
0
K
7
#2
NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglan los trabajadores quejandose en redes de la mierda de las condiciones laborales en España para que no vengan mas trabajadores y eliminar competidores, de esta manera se obliga a las empresas a mejorar las condiciones
se les baja los impuestos a las empresas, ahora ganan mas que nunca y aun quieren más.
2
K
35
#6
Amperobonus
*
Adelante, ahora, las multas por hacerlo que no las paguen igual y se expongan a embargos
1
K
19
#1
Leon_Bocanegra
*
Tanto cuesta copiar y pegar un titular?
Luego hay otros que te ponen el titular entero en las etiquetas.
1
K
18
#7
Chappie
Qué impriman más dinero... Qué tontos!
0
K
17
#23
XtrMnIO
Y pagar las horas extra pa cuándo?
0
K
12
#8
mente_en_desarrollo
¿A cambio de qué? ¿Pagar un plus a trabajadores que no se pillen bajas? ¿Pagar más en las cotizaciones a cargo de la empresa?
Porque si es a cambio de nada, se quedan cortos. Yo pediría que las empresas dejen de pagar las cotizaciones en las bajas, en los que no están de baja, los sueldos en general, los alquileres e incluso las compras a proveedores.
0
K
12
#14
elgranpilaf
#8
A cambio de un cuenco de arroz
0
K
10
#24
F.c.r
Que dejen de pagar y que el estado de derecho caiga sobre esa lacra de malnacidos, vividores y sanguijuelas!!!!
0
K
9
#29
muerola
#24
efectivamente quebrarlos a multas , es lo único que entienden, pero desgraciadamente apareceran los "patriotas" del PP y de VOX para intentar cambiar las leyes
0
K
11
Ver toda la conversación (
33
comentarios)
