Catalá contra la "Tira de Comptar", derecho medieval de los labradores de l'Horta (CAT)

El nuevo proyecto de Ordenanza de Mercados de València incluye el cierre de las paradas de venta directa, un derecho foral establecido por Jaume I y que ni Felipe V consiguió eliminar.

themarquesito #4 themarquesito
Si alguien tiene curiosidad sobre el texto original, se trata de la sección 75, apartado segundo, de los fueros de Valencia, que cito:

Donam que sia feit mercat cascuna setmana el dia del diyous, del loch en què són edificats los bayns ça enrrere sarrahineschs ves la porta que és appellada Bebalayn, ves la céquia qui va a Ruçafa, dreta via entro a l'esgleya de sent Johan, e entro a les cases dels frares dels catius, e entrò al vall de la ciuat, e entrò al pont de la Buatela; enfre les quals

