La Casa Blanca dice que llamar «cerdita» a una periodista muestra la honestidad de Trump

La Casa Blanca dice que llamar «cerdita» a una periodista muestra la honestidad de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el hecho de que el presidente, Donald Trump, llamara «cerdita» a una periodista demuestra que el mandatario es «honesto» y «transparente» con los medios de comunicación.

Comentarios destacados:          
EldelaPepi
Vamos, que se jactan de que su jefe es un garrulo con pintas y lo demuestre cada vez que habla.
38
fernando_sierra
#1 Y sus votantes se identifican con el garrulo.
1
themarquesito
Karoline Leavitt se me hace inaguantable
12
Un_señor_de_Cuenca
#2 Imagina que alguien le llamase "piggie" a la cara. Lo mismo aprecia la sinceridad del interlocutor.
10
Verdaderofalso
#2 mira que el nivel era bajo en la primera administración Trump pero Leavitt es una patan del nivel épico
10
Joice
#2 Tiene pinta de personaje de película. La típica trepa loca sin escúpulos.
0
themarquesito
#23 Leavitt es exactamente eso
0
prevenio
#2 pues apunta alto en la carrera política. Creo que, por desgracia, la veremos muchos años.
0
karakol
El nivel de lameculismo y peloteo descaradísimo de todo lo que rodea al Trumpo es de una vergüenza ajena de proporciones bíblicas.

Todo para satisfacer el desmesurado ego del violador corrupto y poder seguir manteniendo sus bolsillos llenos.
13
Mandri20
Trump retardet de mierda hijo de puta.

Hay que ser honestos, de vez en cuando.
6
XtrMnIO
Pijo subnormal malnacido.

Mi granito de honestidad.
5
uberhumanista
La mala educación no es sinónimo de honestidad. Honestidad hubiera sido responder con la verdad a sus preguntas.
5
Olarcos
Pues no sé yo quién será a quí el verdadero cerdo, sin diminutivo alguno.
2
calde
Si lo mismo lo hace uno de izquierdas, pronto tendría una demanda y acabaría sentado ante un tribunal, como el fiscal general.

A la derecha le va bien básicamente porque son unos sinvergüenzas, sin complejos, y porque los demás bajamos la cabeza cuando lo hacen.
3
txutxo
Honesto si es, desde luego. Es un imbécil y lo demuestra a cada momento. Ni se tapa.
2
listillo
desde luego...no ocultan nada no... bueno, salvo lo de Epstein y las menores violadas y el tráfico de personas..
2
Quecansaometienes...
#17 "...pero aparte de eso...¿que mas atrocidades han hecho los estadounidenses por nosotros?" :-S
0
estemenda
He tenido que buscar quién es Karoline Leavitt para ponerle cara:  media
1
Quecansaometienes...
Aparte de maleducado, grosero, engreido, endiosado...y gilipollas. Y gracioso se lo creera, con el chiste del juego de palabras de piggy-peggy (reportera de Barrio sesamo), pero eso, no lo es.
1
Xuanin71
Qué cabroncete más simpático
1
Eukherio
La sátira ha quedado obsoleta con Trump. No deja ni un poquito de margen de maniobra.
1
JanSolo
Entonces bajo la misma lógica, ¿el qué quiso pegarle un tiro en la cabeza solo estaba siendo honesto?
0
SeñorPresunciones
Joder, es como si Satanás se hubiese encarnado en un pedazo de mierda naranja y estuviese convirtiendo el mundo en un infierno.
0
llorencs
#13 Satanás era honorable. El malo de la biblia es Dios.

Si no me equivoco, los únicos muertos directos por Satanás son precisamente unos delincuentes.
4
SeñorMarron
#16 ahí tienes a Job, que (según la Biblia) por una "apuesta de bar" de Dios con Satán, se lo quitó todo y mató su familia para demostrar que aún seguiría siéndole devoto. Y bueno, no faltan historias inhumanas y truculentas justificando la muerte y la violencia más cruel (matar primogénitos, arrasar Sodoma y Gomorra por no rendirle culto...).
1
andando
No nos merecemos su magnificencia
0
tommyx
"puedo llamar cerdo a un señor? No
Pero señor a un cerdo? Si
Buenos días tenga señor presidente"
0
Samaritan
Trump es el Jesús Gil y Gil americano.
0
Bravok1
Y así es como cae el imperio yanki, ahora son la verguenza y el hazmereir del planeta.
Lo mejor que han encontrado los eeuu para dirigir su país es un violador de niñas perturbado con demencia genocida asesino totalitario y analfabeto. Es el fiel reflejo del pueblo yanki. Así revienten.
0
neiviMuubs
Han convertido la casa blanca en un circo. Pues como le venga demencia seria al naranjito, eso sí va a ser un show y no lo de biden en su recta final.
0
sivious
Es como estar leyendo los titulares de periodicos de la etapa final del imperio maya, o del imperio romano. Parece todos estos personajuchos aparecen en el peor momento de una sociedad, y con su populismo, poner el ultimo clavo del ataud.

No querria yo ser el sucesor de Trump, a ver como levanta la politica tanto exterior como interior cuando han perdido unos años fundamentales para oponerse al auge de China.
0
Bravok1
#31 Si cogen un zurullo de perro como próximo presidente de los eeuu, que tampoco lo descarto viendo el nivel intelectual yanki que ha puesto al pedófilo corrupto genocida a dirigir el país, lo haría seguramente muchisimo mejor que el payaso naranja.
0
Pyrefox
Buah chaval, es que estar sometido a este esperpento es contagioso, hace que vivamos una realidad alternativa donde no importa nada una mierda. Insulto a una periodista y te comes que soy transparente porque es lo que eres una cerda, y aquí todos tan tranquilos. Pues luego te desayunas con el FGE condenado por una triquiñuela en defensa de un corruptor pareja de la presidenta de la CAM… y bueno así todo, si alguien de 1940 viera el circo que tenemos montado…
0

