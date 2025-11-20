La Casa Blanca dice que llamar «cerdita» a una periodista muestra la honestidad de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el hecho de que el presidente, Donald Trump, llamara «cerdita» a una periodista demuestra que el mandatario es «honesto» y «transparente» con los medios de comunicación.
Todo para satisfacer el desmesurado ego del violador corrupto y poder seguir manteniendo sus bolsillos llenos.
Hay que ser honestos, de vez en cuando.
Mi granito de honestidad.
A la derecha le va bien básicamente porque son unos sinvergüenzas, sin complejos, y porque los demás bajamos la cabeza cuando lo hacen.
Si no me equivoco, los únicos muertos directos por Satanás son precisamente unos delincuentes.
Pero señor a un cerdo? Si
Buenos días tenga señor presidente"
Lo mejor que han encontrado los eeuu para dirigir su país es un violador de niñas perturbado con demencia genocida asesino totalitario y analfabeto. Es el fiel reflejo del pueblo yanki. Así revienten.
No querria yo ser el sucesor de Trump, a ver como levanta la politica tanto exterior como interior cuando han perdido unos años fundamentales para oponerse al auge de China.