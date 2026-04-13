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La carrera criminal entre dos conductores por la autopista M-30 que acabó con la vida del doctor Juan López

La carrera criminal entre dos conductores por la autopista M-30 que acabó con la vida del doctor Juan López

Un jurado popular decidirá si el comportamiento al volante de dos acusados fue un homicidio doloso y tienen que pagar 15 años de prisión. Se picaron y uno de ellos embistió a un médico que volvía de combatir la covid

| etiquetas: madrid , m30
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1 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
hackerman #1 hackerman
Las carretas están llenas de pilotos de rallys frustrados y moto GP, no hay día que no llegue el Carlos Sainz de turno y ponga en peligro mi viaje a casa.
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menéame