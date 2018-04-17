Cardenal Simoni: “Cada día hago cuatro o cinco exorcismos con el móvil”

El purpurado explica en un seminario cómo utiliza las nuevas tecnologías para combatir al demonio. "No soy yo el que cura; es Jesús”, dice el albanés que sufrió la persecución del régimen comunista. Ernest Simoni es probablemente el único cardenal exorcista. El cardenal explica que a Satanás hay que combatirlo con la oración y la fe. “A veces también hay que hablarle con dureza. Tienes que decirle: ‘¡Qué te calles!”, apostilló.