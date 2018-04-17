edición general
Cardenal Simoni: “Cada día hago cuatro o cinco exorcismos con el móvil”

Cardenal Simoni: “Cada día hago cuatro o cinco exorcismos con el móvil”

El purpurado explica en un seminario cómo utiliza las nuevas tecnologías para combatir al demonio. "No soy yo el que cura; es Jesús”, dice el albanés que sufrió la persecución del régimen comunista. Ernest Simoni es probablemente el único cardenal exorcista. El cardenal explica que a Satanás hay que combatirlo con la oración y la fe. “A veces también hay que hablarle con dureza. Tienes que decirle: ‘¡Qué te calles!”, apostilló.

johel #6 johel
Eso ni exorcismo ni es na, esto si que es un exorcismo real  media
2 K 35
#8 A_S
Para un exorcismo mande un mensaje con las palabras Padre Karras al 666
2 K 30
#11 mcfgdbbn3 *
#8: Envía SALDEESTECUERPO seguido del nombre y apellidos de la persona al 666 para exortizar a personas poseídas por Satanás. :-P
0 K 12
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Yo con mis hijos prefiero usar el control parental.
0 K 13
frg #3 frg
Parece que los purpurados no han descubierto los vibradores. Utilizar el móvil con la vibración a tope tantas veces gasta mucha batería y es netamente antihigiénico.
0 K 12
#5 Celsar
Mientras le pido fotos guarras a un niño en otra app y me toco con la otra mano, añadió orgulloso.
0 K 12
Pacman #1 Pacman
Espero que tenga datos ilimitados. Yo me gasto un par de gigas en cada exorcismo.

O en Instagram, no lo tengo claro, pero para el efecto es lo mismo.
0 K 11
#12 imaginateca
#1 Pues espera a tener que hacerlos en OnlyFans... con ese par de gigas no te da ni para empezar.
0 K 10
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
a mi me han hecho un exorcismo por wasap. (no es coña)
0 K 10
frg #4 frg
#2 ¿Te han timado por whatsapf?
0 K 12
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
Mira!
La misma cantidad de paj*s me hago servir.
Y con el móvil también!
Seré yo uno de eso imbéciles más?
0 K 7
#7 Quillotro
Bah... En cuatro días los hará la IA esa: no necesitaremos ni cura ni móvil...
0 K 6

