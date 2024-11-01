edición general
La cara B del éxito renovable: 800 horas con precios a cero ponen en jaque la rentabilidad del sector en España

El acelerado despliegue de las energías renovables en el sistema eléctrico español ha convertido 2025 en un año clave para medir las tensiones estructurales de la transición energética. La proliferación de horas con precios cero se han consolidado como uno de los principales problemas económicos del sector, especialmente para las tecnologías más expuestas a la coincidencia temporal de generación. La solar fotovoltaica, la gran perjudicada: el precio que cobra es un 45% inferior a la media del mercado La saturación de la red eléctrica ya frena p

| etiquetas: renovables , precios cero , fotovoltaica
6 comentarios
#4 Mengüi
#2 Con placas y todo, te siguen metiendo facturas de mas de 100leuros.
Tus excedentes los pagan a precio de risa.
#5 BurraPeideira_ *
Pues el precio minorista sigue siendo mucho más bajo por la noche, que es cuando la fotovoltaica no genera.
España debería estar invirtiendolo todo en sistemas para almacenar energía. Si conseguimos ser el país con el precio más bajo de la electricidad se nos abriría una oportunidad increíble para dejar de ser una economía basada en el turismo y los servicios.
eltxoa #1 eltxoa
energía de sobras y gratis. pronto se reflejará en la facturas de los hogares.

verdad?
sotillo #2 sotillo
#1 Depende, si las placas son tuyas pues si
#3 detectordefalacias
#1 No mientras el oligopolio pueda encender un poquito el gas y justificar pagar todo a precio de gas...
#6 PeloPene
País bananero de burbujas
