El caos que puede llegar si EEUU ataca Irán: bloqueo al petróleo, guerra civil o respuestas bélicas contra Israel y bases militares

Con las negociaciones sobre armas nucleares bloqueadas y las protestas de las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha olido la debilidad del régimen iraní sin descartar atacarlo. Los ayatolás podrían cerrar el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% de la producción petrolera a nivel mundial. Si bien un bloqueo corto haría subir el barril en unos 8 euros, uno largo podría hacerlo encarecerse hasta los 12.