edición general
7 meneos
25 clics
El caos que puede llegar si EEUU ataca Irán: bloqueo al petróleo, guerra civil o respuestas bélicas contra Israel y bases militares

El caos que puede llegar si EEUU ataca Irán: bloqueo al petróleo, guerra civil o respuestas bélicas contra Israel y bases militares

Con las negociaciones sobre armas nucleares bloqueadas y las protestas de las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha olido la debilidad del régimen iraní sin descartar atacarlo. Los ayatolás podrían cerrar el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% de la producción petrolera a nivel mundial. Si bien un bloqueo corto haría subir el barril en unos 8 euros, uno largo podría hacerlo encarecerse hasta los 12.

| etiquetas: guerra , eeuu , irán , israel , caos , guerrillas , irak , petroleo , guerra civil
6 1 0 K 70 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
#3 drstrangelove
A Estados Unidos igual no le importa mucho, viven en su continente, se proveen de él todo lo que quieren, tienen hasta petróleo venezolano en abundancia, y su propia China particular para fabricar barato (México).

Los que nos vamos a joder vamos a ser los demás...
0 K 11
neo1999 #1 neo1999
Da igual, seguiremos comprando coches de combustión porque patatas.
0 K 10
#2 DotorMaster
#1 pues ahora que lo dices, puede que fuese el fin de los coches de combustión y la gran oportunidad para China de exportar a todo el mundo sus coches eléctricos baratos.
0 K 10
Apotropeo #4 Apotropeo
Estoy tan hasta los huevos de las bravuconadas de los USAnos, que no me importaría ver hundirse un portaaviones.
:troll:
0 K 9

menéame