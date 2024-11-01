El canciller alemán Merz insta a tomar "decisiones importantes" para revertir el "declive" de la UE [eng]

edición general
El canciller alemán, Friedrich Merz, pide medidas "importantes" de la UE, incluyendo una desregulación radical, para revertir un cuarto de siglo de "declive" frente a sus rivales económicos, China y Estados Unidos. «China construye los parques solares más grandes del mundo en cuestión de meses. En la UE, la aprobación de un proyecto lleva años». "Ya es hora de que Europa actúe, con rapidez y decisión", declaró, instando a la UE a "desregular todos los sectores".

jonolulu #2 jonolulu
Yo creo que deberían insistir en la austeridad y el vasallaje a EEUU, que ha ido de maravilla
azathothruna #1 azathothruna
Alejarse del zionismo ayudaria
#3 fremen11
Pobrecitos alemanes que ya no tiene gas barato.....
