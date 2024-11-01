El canciller alemán Merz insta a tomar "decisiones importantes" para revertir el "declive" de la UE [eng]

El canciller alemán, Friedrich Merz, pide medidas "importantes" de la UE, incluyendo una desregulación radical, para revertir un cuarto de siglo de "declive" frente a sus rivales económicos, China y Estados Unidos. «China construye los parques solares más grandes del mundo en cuestión de meses. En la UE, la aprobación de un proyecto lleva años». "Ya es hora de que Europa actúe, con rapidez y decisión", declaró, instando a la UE a "desregular todos los sectores".