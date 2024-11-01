edición general
4 meneos
20 clics
Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación

Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación

Empleo estudia además con Sanidad fórmulas para agilizar las altas laborales, como que sea el especialista el que ponga fin a la baja. Busca reducir el absentismo

| etiquetas: canarias , paro , sanciones , empleo , formación
3 1 0 K 48 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
#5 mcfgdbbn3
Ojalá saquen una ley que permita rechazar un empleo sin perder el dinero del paro cuando no tengas transporte público que te permita ir y volver en el día. Y lo mismo para listas de interinidad.
4 K 61
johel #2 johel *
Cada vez estamos mas rotos porque la sanidad funciona peor, la prevencion no esta ni se la espera, los diagnosticos no llegan y los tratamientos se demoran, pero la culpa es nuestra. Lo de siempre.
"Fuerte con el debil, debil con el fuerte", solo falta ponerlo como eslogan en la proxima campaña electoral y que arrase sin tapujos.
1 K 28
valandildeandunie #6 valandildeandunie
O sea, lo que ya ocurre en la actualidad.
0 K 12
#3 Fluor
Vale, acepto y me toco los güevos. No es ese el camino, no hay trabajo forzado.
0 K 9
#1 Barriales
Mejor aún, que sea el jefe.
0 K 8

menéame