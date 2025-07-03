Los campos de concentración de Trump están construyendo incineradoras [Eng]  

Mientras el gobierno de Trump construye 23 campos de concentración más en grandes almacenes, mientras más de 4000 personas están desaparecidas después de que la justicia cerrase "Aligator Alcatraz" es.wikipedia.org/wiki/Alligator_Alcatraz
(donde estaban retenidas) y al menos
40 personas hayan muerto a manos de ICE... ahora llega la noticia de que el gobierno de Trump construirá incineradoras en sus campos de concentración, supuestamente destinadas a la eliminación de "residuos biológicos peligrosos".
www.amnesty.org/en/latest/news/2025/12/estados-unidos-nuevas-investiga
www.nationofchange.org/2026/02/04/dhs-warehouse-jail-plan-signals-hist
Por ahora Alligator Alcatraz es una especie de Guantánamo, CECOT, o Abu Grahib, de donde además han desaparecido 4000 presos. Ahora van a tener incineradoras. No digo que sea un genocidio de inmigrantes irregulares, pero como mínimo suena a intento de encubrir la gente que se les muere por condiciones propias de campos de concentración.
Para evitar sospechas podrían contratar ese servicio con una empresa externa, que recoja los residuos y los incinere fuera de los campos de concentración. De esa forma podría haber un cierto control sobre la naturaleza de esos residuos. Mientras todo funcione de puertas adentro con total opacidad, las sospechas son inevitables.
Mira que Trump es idiota y hasta está un poco chiflado ¿pero quién se puede tragar esto?