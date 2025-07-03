edición general
Los campos de concentración de Trump están construyendo incineradoras [Eng]

Los campos de concentración de Trump están construyendo incineradoras [Eng]  

Mientras el gobierno de Trump construye 23 campos de concentración más en grandes almacenes, mientras más de 4000 personas están desaparecidas después de que la justicia cerrase "Aligator Alcatraz" es.wikipedia.org/wiki/Alligator_Alcatraz (donde estaban retenidas) y al menos 40 personas hayan muerto a manos de ICE... ahora llega la noticia de que el gobierno de Trump construirá incineradoras en sus campos de concentración, supuestamente destinadas a la eliminación de "residuos biológicos peligrosos".

etiquetas: ice , nazismo , campos de concentración , abusos , derechos humanos , usa
18 comentarios
madeagle
Espera, esto va muy rapido y ya estamos hablando de incineradoras. ¿Como que campos de concentracion?
themarquesito
#1 Los llaman "campos de detención", pero igual que los "campos de internamiento de japoneses" son campos de concentración
Un_señor_de_Cuenca
#1 No se llama así hombre, se llama "Solución Final del problema jud... digo... morenito".
Grymyrk
#1 Mira cómo estaba Alemania en 1930 y luego mira cómo estaba en 1940. La degeneración al fascismo total puede producirse muy rápida en efecto
Dene
#1 se han dado cuenta de que los caimanes no pueden comerse todo.... por eso las incineradoras
rutas
#1 Aquí uno de los campos de concentración que tienen en Texas: .  media
johel
#1 Al menos dos de los campos de detencion actuales eran campos de concentracion durante la segunda guerra mundial, no es que sus condiciones sean literalmente las de campos de concentracion que lo son, es que tambien son campos de concentracion historicamente.
concentrado
"Trump construirá incineradoras en sus campos de concentración, supuestamente destinadas a la eliminación de "residuos biológicos peligrosos". El escalado de esta velada acusación es tremenda. Los hospitales tienen incineradoras, no es descabellado pensar que todo lugar que genere residuos biológicos tenga un sistema de eliminación de esos residuos (lo que incluye incineradoras) para cumplir la ley. Afirmar que esas incineradoras se usan para eliminar resto de personas que ahora se encuentran desaparecidas es una acusación muy grave que exige pruebas.
themarquesito
#5 La diferencia es que un hospital no es un campo de concentración donde tienen a personas en situación de hacinamiento, con atención médica precaria o inexistente, y con torturas propias de Guantánamo o Abu Grahib. Sumadas a las 4000 personas desaparecidas de Alligator Alcatraz, la insinuación no parece ya tan descabellada.
concentrado
#7 ¿Alguna referencia o publicación de algún medio fiable que explique cómo funciona Alligator Alcatraz? Leo en comentarios mucha info sobre lo que pasa allí, pero no veo vuestras fuentes.
themarquesito
#9 Aquí puedes ver información sobre aislamiento, hacinamiento, y torturas en Alligator Alcatraz.

www.amnesty.org/en/latest/news/2025/12/estados-unidos-nuevas-investiga
concentrado
#14 Ok, en la publicación de AI nos muestra que Alligator es una cárcel terrible, con claras vulneraciones de los derechos humanos. Un análisis semejante lo he visto en las cárceles de Bukele o Guantánamo. Ahora bien, afirmar que son campos de concentración donde están desapareciendo miles de personas y dónde se incinera humanos exige algo más que ese escrito (en el cual yo no he visto nada de eso). Para eso no me vale el "los creo capaces de eso", eso es dejarse llevar por la…   » ver todo el comentario
themarquesito
#17 Las incineradoras todavía no están, pero forman parte de las adquisiciones del nuevo pliego de contratación de ICE.

www.nationofchange.org/2026/02/04/dhs-warehouse-jail-plan-signals-hist

Por ahora Alligator Alcatraz es una especie de Guantánamo, CECOT, o Abu Grahib, de donde además han desaparecido 4000 presos. Ahora van a tener incineradoras. No digo que sea un genocidio de inmigrantes irregulares, pero como mínimo suena a intento de encubrir la gente que se les muere por condiciones propias de campos de concentración.
rutas
#5 La diferencia es que un hospital no es un recinto amurallado y protegido por una milicia armada hasta los dientes, con miles de personas encerradas contra su voluntad y sin garantías legales. Por ahora esos campos de concentración de inmigrantes se parecen más a los campos de concentración nazis que a cualquier hospital.

Para evitar sospechas podrían contratar ese servicio con una empresa externa, que recoja los residuos y los incinere fuera de los campos de concentración. De esa forma podría haber un cierto control sobre la naturaleza de esos residuos. Mientras todo funcione de puertas adentro con total opacidad, las sospechas son inevitables.
luspagnolu
Residuos biológicos peligrosos: inmigrantes.
elTieso
Parece un rumor, aquí la fuente donde se originó este verano: www.snopes.com/news/2025/07/03/alligator-alcatraz-incinerators/ el propio texto dice que fuera de los post de unas pocas personas no tiene confirmación de que sea así.
karaskos
Y la inmensa mayoria de latinos defendiendo a esta gente...
ElenaCoures1
Por dios @admin ¿ya estamos con los bulos?
Mira que Trump es idiota y hasta está un poco chiflado ¿pero quién se puede tragar esto?
