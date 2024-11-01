Cambiar de móvil cada dos años: una práctica perjudicial para comunidades y medio ambiente

Los ciudadanos cambian de móvil, de media, cada dos o tres años. Un comportamiento que en ocasiones termina impactando a comunidades y ecosistemas enteros, no solo por las emisiones que se generan durante su periodo de fabricación, sino también por los residuos que muchas veces terminan en vertederos sin el reciclaje adecuado. Hay un importante componente de concienciación ciudadana en este ámbito, en el que los patrones publicitarios te incitan al reemplazo del producto por esa moda que te generan ahora de que se te ha quedado obsoleto.

#2 Pitchford
Siempre los he cambiado solo porque la memoria o el sistema operativo no daban ya más de sí, durando de media unos 5 años. Cambiarlos en un par de años por estar a la última me parece de g...
Furiano.46 #9 Furiano.46
#2 ...ilipollas. yo te ayudo, :roll:
josde #4 josde
Yo lo cambio cuando ya el móvil no puede mas o se averia, el que tengo ya tiene mas de tres años y va perfecto por ahora, un movil TCL de 120€
anv #11 anv
#4 Es que hoy en día los teléfonos no mejoran en nada notable. Más resolución en la cámara y poco más.
El problema es que los fabricantes dejan de actualizarlos. O, si es Apple, los actualiza con software que los vuelve lentos. Eso sin contar con la degradación de la batería, claro. Que se puede cambiar pero no es nada fácil.

Yo tengo un xiaomi 10 y estoy muy contento con él. La batería ya me dura poco y tiene android 12 pero las cosas me funcionan bien.
josde #13 josde
#11 El mio también tiene android 12 y la batería va bien por ahora.
TipejoGuti #7 TipejoGuti
Perdí un tlf cuando se me despeñó, a los tres meses otro al caer en la freidora,...
Me compré un tlf rugerizado, cuando se cae al suelo solo tengo que quitar el pie para que no me lo aplaste. Me meto en la ducha, en la playa, se cae en la cazuela, me siento encima, me atacó mechagozzila y se lo lancé, lo uso de escudo antimisiles cuando paseo por Tel Avi .. y sigo charlando.

Nota: Los andaluces somos un poco hiperbólicos pero el bicho va de lujo.
#3 Feliberto
El mio tiene 7 años, y hasta hace un par de meses ni me percaté de que lleva años sin poder actualizar la versión de android... ni falta que hace, aun no hay nada que haya querido hacer con el telefono y no haya podido. Lo unico que se resiente un pelín es la batería, pero nada del otro mundo.
#10 Pitchford
#3 A mí en el último, por culpa de la versión ya antigua de Android, no me funcionaba la nueva aplicación de la Mutua Madrileña. Les eché la bronca, pero nada que hacer..
Kantinero #8 Kantinero
Iphone, cada 5/6 años

adelante haters
alfema #6 alfema
Todavía tengo por casa un Nokia N70, no recuerdo si lo cambié por el Samsung S3 que dejé de usar porque ya llevaba un par de baterías cambiadas, decían además que iban a eliminar la cobertura 3G, no recuerdo el año, al final tardaron algo más, así que me dije que era hora de cambiar, lo hice a un S7 de oferta por 100€ menos (2018), que tuve que cambiar porque lo reventé en una caída, ahora mismo con un A52S, enero 2022, hasta que dure.
Urasandi #12 Urasandi
Yo soy el que los compra de segunda mano
Máximo 100 eypos
Solo cuando muere el anterior. Solo conservo un móvil viejo, un Nokia de teclado.
Aokromes #1 Aokromes
y segun se vayan cerrando las bandas de 3g y 2g aun mas basura electronica de telefonos moviles que soportan volte y vowifi pero los fabricantes no quieren actualizar los ims.
anv #5 anv
Pero beneficiosa para las empresas. ¿Qué es lo que más importa? No, digo, qué es lo que más importa a quien tiene algún poder de decisión.
