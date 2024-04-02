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CaixaBank y Blackstone, los dos mayores caseros del país, suman cerca de 41.400 viviendas alquiladas
Más de 185.000 viviendas alquiladas en España tienen como arrendadores a grandes empresas. La mitad de ellas son propiedad de bancos y fondos de inversión estadounidenses.
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#1
antesdarle
pero recuerda que el problema es que no se te meta un hippie en la casa de tu abuela, que me lo ha dicho Ana Rosa esta mañana
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#3
vviccio
Vienen todos lo millonarios del mundo a recalentar el mercado de la vivienda en España, hay que limitar la inversión extranjera en ladrillo y aumentar la oferta de alquiler social.
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#4
MetalAgm
*
#3
Simplemente con frenar la inversion extranjera, ya no será rentable la inversion y les dará igual centralizar en Madrid y Barcelona los empleos, aumentaran el teletrabajo en los trabajos que se pueda porque no tendran ya intencion de mantener la demanda de vivienda en las grandes ciudades al alza como lo hacen ahora, y la presion se diluira con gente que se pueda ir a vivir a otros sitios con teletrabajo, eso si, demandando servicios e infraestructuras en otras zonas. La centralizacion perderia su fuerza si se desincentiva la inversion en ladrillo... Y vivienda vacia fuera de zonas tensionadas donde no puede vivir nadie por falta de trabajo actualmente es mucha...
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#5
El_dinero_no_es_de_nadie
*
Pues es ridículo en comparación con el millón ochocientas mil viviendas en alquiler.
El 90% son pequeños arrendadores
#0
la noticia es de hace 2 años ¿Actualidad?
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#6
Kalandraka125
#5
"Pero la cantidad de viviendas arrendadas por grandes empresas podría ser mucho mayor, ya que esta cifra no incluye las viviendas que están en manos de empresas filiales con menos de 50 alquileres ni aquellas de las que no se ha depositado fianza por estar ubicadas en comunidades autónomas en las que no es obligatorio o en otras en las que, aunque es obligatorio, como es el caso de Canarias, en pocas ocasiones se cumple".
Del artículo.
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#2
Skiner
Yankees Go Home!
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El 90% son pequeños arrendadores
#0 la noticia es de hace 2 años ¿Actualidad?
Del artículo.