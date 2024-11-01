edición general
Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes

22 chavales han sido entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela en Tarragona y el fraude a la Seguridad Social asciende a 1.589.747 euros

| etiquetas: abandono , menores , fraude
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Eso no es consecuencia de ningún efecto llamada, tal cosa no existe.
#1 BoosterFelix
Solo hacen lo que cualquier defensor del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad haría: que a los hijos los cuiden los demás ciudadanos.
Aokromes #4 Aokromes
#1 solo que en este caso los crios no son de clase baja, si no que vienen hasta con iphones.
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
