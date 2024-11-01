·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10425
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
7931
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
9014
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4170
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
4929
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
más votadas
424
Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”
349
Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: “Información contrastada con la Complutense”
445
¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?
353
Miles de valencianos salen a la calle a conmemorar la corrida de toros de la Feria de Alicante de 1997 | El Mundo Today
515
Todas las claves sobre Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, y su relación con la Gürtel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
71
clics
Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
22 chavales han sido entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela en Tarragona y el fraude a la Seguridad Social asciende a 1.589.747 euros
|
etiquetas
:
abandono
,
menores
,
fraude
17
4
3
K
141
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
3
K
141
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Enésimo_strike
Eso no es consecuencia de ningún efecto llamada, tal cosa no existe.
4
K
63
#3
rutas
#0
Duplicada:
www.meneame.net/story/desarticulada-red-familias-tarragona-hacia-pasar
www.meneame.net/story/cae-tarragona-red-familias-estafo-1-5-millones-e
1
K
24
#1
BoosterFelix
Solo hacen lo que cualquier defensor del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad haría: que a los hijos los cuiden los demás ciudadanos.
2
K
18
#4
Aokromes
#1
solo que en este caso los crios no son de clase baja, si no que vienen hasta con iphones.
0
K
11
#5
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/desarticulada-red-familias-tarragona-hacia-pasar
www.meneame.net/story/cae-tarragona-red-familias-estafo-1-5-millones-e