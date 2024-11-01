Pobreza en España (JRMora)

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), elaborado con datos de 2024, ha dejado varios titulares y varias conclusiones que, no por conocidas, son menos preocupantes. Uno de los enunciados más difundidos ha sido que más de cuatro millones de personas en España viven con menos de 644 euros al mes, pero hay otros aún más tristes. España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la UE. España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea (UE) en todos los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad.