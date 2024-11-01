edición general
Pobreza en España (JRMora)



El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), elaborado con datos de 2024, ha dejado varios titulares y varias conclusiones que, no por conocidas, son menos preocupantes. Uno de los enunciados más difundidos ha sido que más de cuatro millones de personas en España viven con menos de 644 euros al mes, pero hay otros aún más tristes. España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la UE. España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea (UE) en todos los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad.

Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Al menos no gobierna la ultramegaextremaderecha.
Disfrutad lo votado.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Ahora vendrán los del: "es que el riesgo de pobreza no es lo mismo que pobreza"

Y se quedan tan panchos, vayas a críticar el estatus quo
#2 javi618
Pues habrá que subir más impuestos, generar más deuda pública y darles subvenciones y subsidios a más gente. Ayudas fiscales a emprendedores, bajar los autónomos o medidas para mejorar la competitividad empresarial no, que eso no da votos (cautivos).
