Desarticulada una red de familias en Tarragona que hacía pasar a sus hijos por menas

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Tarragona una red de familias extranjeras que hacían pasar a sus hijos por menores no acompañados para que el Estado asumiera su tutela, en una operación que se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres. La investigación reveló familias extranjeras que traían a sus hijos a España con visados de turismo tipo C, de una o múltiples entradas, para posteriormente abandonarlos de forma deliberada cerca de comisarías, centros de menores u organismos públicos.
| etiquetas: menas , fraude , tarragona , inmigración
Una norma que se hizo para evitar que se expulsara a menores solos a paises en guerra en la frontera, se ha convertido en un fraude de ley de proporciones industriales.
Que un pais sea mas pobre que España no implica que no deba hacerse cargo de sus ciudadanos. Si no se puede localizar a los padres, el pais tendrà algun organismo de protección a la infancia.
Es una locura y los abusos del sistema de asilo son una de las causas del auge de la ultraderecha.
