edición general
19 meneos
28 clics
Desarticulada una red de familias en Tarragona que hacía pasar a sus hijos por menas

Desarticulada una red de familias en Tarragona que hacía pasar a sus hijos por menas

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Tarragona una red de familias extranjeras que hacían pasar a sus hijos por menores no acompañados para que el Estado asumiera su tutela, en una operación que se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres. La investigación reveló familias extranjeras que traían a sus hijos a España con visados de turismo tipo C, de una o múltiples entradas, para posteriormente abandonarlos de forma deliberada cerca de comisarías, centros de menores u organismos públicos.

| etiquetas: menas , fraude , tarragona , inmigración
16 3 1 K 110 actualidad
10 comentarios
16 3 1 K 110 actualidad
Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Un abuso de este calibre debería ser motivo de repatriación ipso facto
6 K 67
Kyoko #6 Kyoko
#2 A ver, directamente los menas que vengan de paises en paz y nivel de ingresos medio (mirando a Marruecos directamente) deberían ser devueltos a las autoridades de este.
Una norma que se hizo para evitar que se expulsara a menores solos a paises en guerra en la frontera, se ha convertido en un fraude de ley de proporciones industriales.
Que un pais sea mas pobre que España no implica que no deba hacerse cargo de sus ciudadanos. Si no se puede localizar a los padres, el pais tendrà algun organismo de protección a la infancia.
Es una locura y los abusos del sistema de asilo son una de las causas del auge de la ultraderecha.
5 K 47
GeneWilder #4 GeneWilder
Menuda casa de putas de país tenemos.
3 K 42
platypu #1 platypu
Esto debe ser otro bulo de la ultraderecha
1 K 22
Waves #3 Waves
#1 No sé si la queja es que hayan destapado el fraude, o que no se haya puesto la Armada Española a hundir pateras en el mar como la ultraderecha suele pedir.
0 K 8
#5 ldoes
#3 Para ellos es una victoria sobre la izquierda woke leer "extranjero hace algo malo". No les pidas que desarrollen porque no dan para mucho.
1 K 15
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Si, si, seguro que aportan un monton. Vaya otro progre que me tiene en ignorados, que tristedad
0 K 10
Esku #10 Esku
Han pillado a 30, a saber cuantas mas hay.
0 K 9
SegarroAmego #8 SegarroAmego
A la rica segarro-paguica!
0 K 7
Castigadordepagascalers #7 Castigadordepagascalers
Joder casi roban tanto como un sólo concejal o diputado derecharra y aportando más incluso. ¡Menudo desfalco! :-D


Quejas de bocsetos y pepetarras de mierda, a mi abogado. :popcorn:
2 K 4

menéame