Marruecos dispara su gasto en defensa al ritmo de su boom económico para hacer frente a su eterno enemigo

La economía de Marruecos vuela y eso da margen a Rabat para incrementar el gasto en defensa sin generar importantes problemas fiscales. Marruecos se está convirtiendo poco a poco en un centro muy atractivo para la inversión de empresas occidentales que ven en el país norteafricano un lugar perfecto para producir a bajo coste, con seguridad jurídica, infraestructuras decentes y en un lugar o punto geográfico muy bien comunicado con Europa. Todo ello ha llevado al Fondo Monetario Internacional a elevar la previsión de PIB de Marruecos al 4,4%