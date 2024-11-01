edición general
Marruecos dispara su gasto en defensa al ritmo de su boom económico para hacer frente a su eterno enemigo

La economía de Marruecos vuela y eso da margen a Rabat para incrementar el gasto en defensa sin generar importantes problemas fiscales. Marruecos se está convirtiendo poco a poco en un centro muy atractivo para la inversión de empresas occidentales que ven en el país norteafricano un lugar perfecto para producir a bajo coste, con seguridad jurídica, infraestructuras decentes y en un lugar o punto geográfico muy bien comunicado con Europa. Todo ello ha llevado al Fondo Monetario Internacional a elevar la previsión de PIB de Marruecos al 4,4%

angelitoMagno
El "eterno enemigo" de Marruecos es Argelia, pero poniendo "eterno enemigo" alguno pensará en España y eso genera más visitas, claro.
Supercinexin
#2 El eterno enemigo es todos. Tiene problemas con todos sus vecinos y exige tierras de todos: España, Argelia, Mauritania, el Sáhara Occidental jamás ha sido de nada relacionado con Marruecos y se lo quedaron tan tranquilamente...
angelitoMagno
#4 ¿España? Pero si vamos a organizar un mundial de futbol con ellos.

Si, lo repito mucho, pero es que es cierto. No organizas un sarao así con un enemigo. Pero interesa decir que Marruecos es enemigo nuestro.
Supercinexin
#5 A ver, enemigos enemigos como Argelia, no somos. Pero vamos, que no nos tenemos demasiado cariño y que exigen la entrega de territorio español desde siempre, también. Los hamijos no exigen entregas de tierras de los amigos.

Otra cosa diferente son las relaciones comerciales.
Veo
#5 bueno, tanto como organizarlo juntos .. más bien es un " mierda, nadie quiere pagar el sarao este, ¡¡¿que hacemos?!! -lo tengo! que Marruecos construya los 4 estadios que puede y el resto lo repartimos entre los estadios de 3 o 4 países europeos y sudamericanos, que ya tienen los estadios pagaos."
rekus
Titulares de mierda -> Clickbait -> Sensacionalista.
Dene
"y en un lugar o punto geográfico muy bien comunicado con Europa"
ese es nuestro error
anamabel
Israel 2.0

No falla, el amigo regional de EEUU se dedica a tocarle las pelotas a todos sus vecinos.
