Marruecos dispara su gasto en defensa al ritmo de su boom económico para hacer frente a su eterno enemigo

La economía de Marruecos vuela y eso da margen a Rabat para incrementar el gasto en defensa sin generar importantes problemas fiscales. Marruecos se está convirtiendo poco a poco en un centro muy atractivo para la inversión de empresas occidentales que ven en el país norteafricano un lugar perfecto para producir a bajo coste, con seguridad jurídica, infraestructuras decentes y en un lugar o punto geográfico muy bien comunicado con Europa. Todo ello ha llevado al Fondo Monetario Internacional a elevar la previsión de PIB de Marruecos al 4,4%
Si, lo repito mucho, pero es que es cierto. No organizas un sarao así con un enemigo. Pero interesa decir que Marruecos es enemigo nuestro.
Otra cosa diferente son las relaciones comerciales.
ese es nuestro error
No falla, el amigo regional de EEUU se dedica a tocarle las pelotas a todos sus vecinos.