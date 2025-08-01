edición general
La burbuja de todo: cómo el dinero barato ha inflado todos los activos a la vez

La burbuja de todo: cómo el dinero barato ha inflado todos los activos a la vez

En poco más de una década, casi todos los activos han subido a la vez: bolsas, vivienda, oro, materias primas y criptoactivos. La tesis de la “burbuja de todo” sostiene que ya no hablamos de excesos aislados, sino de una sobrevaloración sistémica. Instituciones y analistas debaten ahora no tanto si existe, sino qué ocurrirá cuando ese aire empiece a salir.

Findeton #2 Findeton
Se llama inflación y los políticos la crean.
#4 Dav3n
La crea el propio sistema porque roza sus límites, no nos vendas películas, el capitalismo no da más de sí, menos aún gobernado por liberales con sus ideas de bombero.
masde120 #1 masde120 *
Han impreso dinero de la nada exageradamente. Lo han regalado a algunos. Acaba llegando al precio de todo. Y todo podría seguir funcionando moderadamente bien si:
-El IPC fuera el real y los salarios le siguieran. (empobrecimiento de los trabajadores)
-No hubiera barreras que impidieran a la oferta seguir la demanda con velocidad. (Caso de la vivienda)
masde120 #3 masde120 *
Aunque la noticia tenga cierto sentido a mi me daría vergüenza poner mi nombre a un artículo creado 100% con IA. Al que firma, al tal Mateo Morilla no le da, pero no me extraña ya que esta es la foto que sale en pequeñito:
www.elboletin.com/wp-content/uploads/2025/08/mateo-morilla_avatar-300x
que viéndola en grande parece claro el por qué.

Ya sabemos algo nuevo de este medio. Elboletin
Y un apunte más sobre el medio se encuentra en esta búsqueda www.meneame.net/search?q=elboletin&w=links&p=&s=&h=&am
