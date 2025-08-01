La burbuja de todo: cómo el dinero barato ha inflado todos los activos a la vez

En poco más de una década, casi todos los activos han subido a la vez: bolsas, vivienda, oro, materias primas y criptoactivos. La tesis de la “burbuja de todo” sostiene que ya no hablamos de excesos aislados, sino de una sobrevaloración sistémica. Instituciones y analistas debaten ahora no tanto si existe, sino qué ocurrirá cuando ese aire empiece a salir.