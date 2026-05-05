edición general
15 meneos
31 clics
Bruselas avisa de que "el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia"

Bruselas avisa de que "el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia"

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha sido así de categórico en la comparecencia que ha llevado a cabo ante los medios este martes en Bruselas. (Visible en modo lector del navegador)

| etiquetas: bruselas , avisa , mundo , enfrenta , crisis , energética , historia
12 3 1 K 300 actualidad
15 comentarios
12 3 1 K 300 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Deberíamos dar las gracias a EE.UU e Israel.
6 K 79
#6 soberao
#1 Con Trump al mando no se podía esperar otra cosa que una nueva bancarrota. A esto le añades al criminal genocida de Netanyahoo y su gobierno nazi y ya tienes el combo perfecto para que el mundo arda...
0 K 15
Nitanmal #4 Nitanmal
Va a dimitir alguien? O eso como va?
2 K 41
Gry #2 Gry
Exageraos, si eso fuera cierto las bolsas se estarían hundiendo.

No es como en los 70, ahora los países del tercer mundo consumen suficiente petróleo y derivados como para actuar como buffer y evitar que la escasez afecte a los países desarrollados.
1 K 37
MisturaFina #5 MisturaFina
Y europa sigue siendo socio del enemigo
2 K 37
#9 Ninethousand
Lo es, y los países que todavía no han empezado a invertir fuertemente en renovables y/o nucleares ya van muy tarde. Hasta ahora era más fácil depender de petróleo barato de Rusia (sobretodo hasta 2022) o incluso petróleo más caro de otras fuentes, sin importar lo que esos países hacían con el dinero ni el coste ecológico de los combustibles fósiles.

Para que calara mínimamente la idea de que viene el lobo, ha tenido que entrar el lobo hasta la cocina y ponerse a dar una cacerolada para avisar que ya estaba (y ni por esas). Bueno, si toda Europa se empieza a poner las pilas con las renovables, aunque sea ahora supongo que mejor tarde que nunca.
1 K 25
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones *
¿Hostia, en serio? No será porque se lleve décadas anunciando mientras los políticos de la UE seguían enganchados a los lobbies del carbón y el petróleo, penalizando renovables, nuevas fuentes de energía y frenando su investigación y desarrollo.
0 K 14
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Si, no? Y quienes son los culpables????
0 K 13
#14 pirat
bruselas culpable
¡ úlcera dimisión !
0 K 9
#8 okeil
¿Y si fomentamos, de verdad, la instalación de placas solares y la conversión de coches con motor térmico a eléctricos no mejora mucho la situación a precio razonable? ¿No nos da independencia energética real? ...
0 K 9
borteixo #11 borteixo
#8 qué les costaba quitarles el iva a algunas de esas cosas ..
0 K 10
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Para las vacaciones de verano por si aca id buscando destinos que se puedan ir sin avión como mínimo
0 K 8
#10 kfpanda
Y los centros de datos consumiendo como si no hubiera un mañana, y pidiendo centrales nucleares y qué se yo, para alimentarlos.

Hay que pensar esto antes de andar usando la IA para cualquier chuminada.
0 K 6
#12 Pitchford *
#10 Pues en España no se notan los centros de datos todavía..

www.energias-renovables.com/panorama/espa-a-ha-demandado-en-abril-del-

La demanda de electricidad en España, por debajo de la registrada hace 20 años
1 K 24
#13 kfpanda
#12 lo cual son noticias excelentes. Que siga así por mucho tiempo!

De otros países no leo lo mismo.
1 K 24

menéame