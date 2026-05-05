Bruselas avisa de que "el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia"

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha sido así de categórico en la comparecencia que ha llevado a cabo ante los medios este martes en Bruselas. (Visible en modo lector del navegador)
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No es como en los 70, ahora los países del tercer mundo consumen suficiente petróleo y derivados como para actuar como buffer y evitar que la escasez afecte a los países desarrollados.
Para que calara mínimamente la idea de que viene el lobo, ha tenido que entrar el lobo hasta la cocina y ponerse a dar una cacerolada para avisar que ya estaba (y ni por esas). Bueno, si toda Europa se empieza a poner las pilas con las renovables, aunque sea ahora supongo que mejor tarde que nunca.
¡ úlcera dimisión !
Hay que pensar esto antes de andar usando la IA para cualquier chuminada.
www.energias-renovables.com/panorama/espa-a-ha-demandado-en-abril-del-
La demanda de electricidad en España, por debajo de la registrada hace 20 años
De otros países no leo lo mismo.