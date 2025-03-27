Bonnie Blue, la estrella de OnlyFans que se acostó con más de 1.000 hombres en 12 horas, se casa: "Sus agujeros son para todos, pero su corazón es mío"

Bonnie Blue es una de las modelo de OnlyFans más de moda del momento. Saltó a la fama tras su reto de acostarse con 1.057 hombres en tan solo 12 horas y se consagró con su viaje a México para acostarse con universitarios durante el Spring Break. Pero la británica es este jueves noticia por un motivo diferente, su paso por el altar.