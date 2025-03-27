edición general
Bonnie Blue, la estrella de OnlyFans que se acostó con más de 1.000 hombres en 12 horas, se casa: "Sus agujeros son para todos, pero su corazón es mío"

Bonnie Blue es una de las modelo de OnlyFans más de moda del momento. Saltó a la fama tras su reto de acostarse con 1.057 hombres en tan solo 12 horas y se consagró con su viaje a México para acostarse con universitarios durante el Spring Break. Pero la británica es este jueves noticia por un motivo diferente, su paso por el altar.

17 comentarios
Comentarios destacados:      
karakol #4 karakol
Chúpate esa, Bécquer.
#8 Albarkas
#4 ...con sus putas golondrinas... :troll:
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#4 chupate ese agujero, Bécquer
insulabarataria #16 insulabarataria *
#4
Cendal flotante de leve bruma,
rizada cinta de blanca espuma,
rumor sonoro
de arpa de oro,
beso del aura, onda de luz:
eso eres tú. Tú, sombra aérea, que cuantas veces
voy a tocarte te desvaneces.
Tus agujeros son para todos
pero su corazón es mío
angeloso #17 angeloso
#4 Bonnie: No en mi presencia.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Tiene algún tiempo, pero es que la frase del marido es para enmarcar. Muy fan suyo.
ChatGPT #6 ChatGPT
"se acostó" ¿por qué somos tan mojigatos?
frankiegth #5 frankiegth *
#0. No se va a salvar ni el cura. Y rezo por los invitados. :troll:
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell *
#0 #5 Noticia de marzo, por julio ya estaba separada y en septiembre se divorció: www.elmundo.es/loc/famosos/2025/10/11/68e8feccfc6c831f3b8b45a2.html
arturios #12 arturios
#7 Pues vaya, van a tener razón esos que dicen que el amor dura lo que dura dura.
makinavaja #13 makinavaja
#7 Bastante aguantaron... xD xD
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
¡Pero si la detuvieron antes de ayer en Java!
System.out.println("Está usted detenida");
IkkiFenix #9 IkkiFenix
Que bonito es el amor
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Si, en su corazón estaban pensando y la gente está interesada en su corazón xD
Arzak_ #11 Arzak_
Querida te sabe a saladito, te sabe a saladitoooo, saladitoooo, laditooo, ditooo, tooo... 8-D
#15 capitan.meneito
Un poeta.
