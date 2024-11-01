El escándalo de Bonnie Blue: la detuvieron por hacer pornografía en un país con estrictas leyes contra el contenido para adultos

Bonnie Blue, la actriz porno británica reconocida por tener sexo con 1.057 hombres en 24 horas, fue detenida por creación de pornografía en Bali, Indonesia, un país con estrictas leyes contra el contenido para adultos. Según informó el medio británico Daily Mail, el hecho ocurrió el 4 de diciembre, tras la denuncia de un ciudadano por "presunta pornografía o la creación de material audiovisual indecente". Las autoridades locales realizaron un allanamiento en un estudio en Badung, capital de la provincia de Java Occidental.