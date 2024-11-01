edición general
17 meneos
153 clics
En boca de bobos (hora veintipico)

En boca de bobos (hora veintipico)  

De vuelta a nuestras payasadas, Héctor de Miguel se ha vuelto a poner la peluca calva para una de sus mejores imitaciones... -relacionada: www.meneame.net/story/nacho-abad-pierde-papeles-invitado-pedia-respeto

| etiquetas: carroñeros , nacho abad , cuatro
14 3 1 K 70 actualidad
1 comentarios
14 3 1 K 70 actualidad
#1 Juanjolo *
Como no, quequé haciendo el payaso tenía que ser xD xD. Se disfraza y todo. Este debe ser el relevo oficial del Wyoming, en la intimidad le llaman el preparao.
1 K 4

menéame