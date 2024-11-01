BlackRock preocupa a los mercados por limitar el reembolso de uno de sus fondos insignia

Tal y como ha informado la gestora de capital, la mayor del mundo, sólo se atenderán los reembolsos correspondientes al 5% de este fondo. Hasta ahora, BlackRock había aprobado el 54% de las solicitudes de reembolso en el primer trimestre, por un valor de 1.200 millones, y HPS ha informado a sus inversores de que sólo reembolsaría otros 620 millones de dólares.
Volviendo al reembolso de los fondos. Caso de estallido masivo de esas burbujas lo que se… » ver todo el comentario
Que no es una gran señal? Sin duda, de hecho la acción ha caído un 7%. Que haber vendido toda su participación en Naturgy ( eso ha sido hace unos dias) , junto con esto, tufa a que no van sobrados de liquidez?
Posiblemente. Pero de ahí a que quiebren mañana va un trecho.
Ha entrado en quiebra total. Pero el desastre es tan gordo, que no saben que hacer.
Solo hace falta un poco de pánico y se lia gorda.
Noticia económica irrelevante, sensacionalista y errónea para analfabetos financieros, como es habitual en meneame.
sabedebería saber que si un 10% de la población fuera a sacar su dinero del banco no se lo darían porque se quedaban sin nada. y así con todo.