BlackRock preocupa a los mercados por limitar el reembolso de uno de sus fondos insignia

Tal y como ha informado la gestora de capital, la mayor del mundo, sólo se atenderán los reembolsos correspondientes al 5% de este fondo. Hasta ahora, BlackRock había aprobado el 54% de las solicitudes de reembolso en el primer trimestre, por un valor de 1.200 millones, y HPS ha informado a sus inversores de que sólo reembolsaría otros 620 millones de dólares.