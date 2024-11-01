edición general
42 meneos
104 clics
BlackRock preocupa a los mercados por limitar el reembolso de uno de sus fondos insignia

BlackRock preocupa a los mercados por limitar el reembolso de uno de sus fondos insignia

Tal y como ha informado la gestora de capital, la mayor del mundo, sólo se atenderán los reembolsos correspondientes al 5% de este fondo. Hasta ahora, BlackRock había aprobado el 54% de las solicitudes de reembolso en el primer trimestre, por un valor de 1.200 millones, y HPS ha informado a sus inversores de que sólo reembolsaría otros 620 millones de dólares.

| etiquetas: blackrock , limita , reembolsos
31 11 1 K 488 actualidad
13 comentarios
31 11 1 K 488 actualidad
Comentarios destacados:      
Desideratum #4 Desideratum *
Menudo mar de burbujas puede colapsar al mismo tiempo. Probabilidad que ha aumentado de manera considerable desde que el psicópata pederasta y criminal que vocifera como un simio en celo asaltó el poder. Máxime si esta escoria despreciable se huele que, o pega un golpe de estado institucional en las próximas elecciones de medio mandato o le van a dar una patada en los huevos que lo van a poner en órbita.

Volviendo al reembolso de los fondos. Caso de estallido masivo de esas burbujas lo que se…   » ver todo el comentario
8 K 91
#1 candonga1
Tic-tac, tic-tac....
5 K 85
#8 surco *
#1 #2 A ver, antes de enterrar al capitalismo y de que bailemos un zapateado sobre la tumba de Adam Smith, esto ha pasado en UNO de sus fondos. Concretamente el que se dedica a préstamos privados ( a empresas).
Que no es una gran señal? Sin duda, de hecho la acción ha caído un 7%. Que haber vendido toda su participación en Naturgy ( eso ha sido hace unos dias) , junto con esto, tufa a que no van sobrados de liquidez?
Posiblemente. Pero de ahí a que quiebren mañana va un trecho.
0 K 11
#11 Barriales
#8 un poco de pánico alentado por algún competidor y hablamos.
0 K 7
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#8 Adam Smith se está revolviendo en su tumba ante este capitalismo de rentistas.
0 K 12
#2 Barriales
Preocupa?
Ha entrado en quiebra total. Pero el desastre es tan gordo, que no saben que hacer.
Solo hace falta un poco de pánico y se lia gorda.
5 K 67
#13 Mustela
#2 No entiendo de bolsa pero cuando leo estas noticias no sé por qué pero me molan.
0 K 14
pepel #7 pepel
Y por las últimas ventas de activos que ha hecho, buscando liquidez.
1 K 40
Apotropeo #3 Apotropeo
Nada, le das el dinero a gente sin escrúpulos que no duda en hundir a quien sea por ganar un euro más y, ¡¡ SORPRESA !!, Tampoco dudan en engañar a quien ha aportado el capital.
2 K 29
bronco1890 #10 bronco1890 *
Black rock no limita nada, lo limita uno de los miles de fondos que comercializan y que ni siquiera gestionan. La liquidez de un fondo determinado no tiene nada que ver con la solvencia de la gestora que hay detrás, el dinero no lo tiene que devolver BlackRock de su bolsillo, sino el fondo específico.
Noticia económica irrelevante, sensacionalista y errónea para analfabetos financieros, como es habitual en meneame.
1 K 23
azathothruna #6 azathothruna
Seria epico que Blackrock apunte al zanahorio
0 K 18
Mangione #5 Mangione
A Donald Trump se le está poniendo cara de cisne negro... :roll:
0 K 12
#9 mariopg *
yo no sé si la gente es subnormal. todo el mundo sabe debería saber que si un 10% de la población fuera a sacar su dinero del banco no se lo darían porque se quedaban sin nada. y así con todo.
0 K 8

menéame