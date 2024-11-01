Bill Gates advierte que los avances en la IA conducirán a una semana laboral de sólo dos días. En 2024 decía que serían tres

En noviembre de 2024, Gates compartía en el pódcast What Now? de Trevor Noah su visión optimista de una semana laboral de tres días, impulsada por el uso de la inteligencia artificial. El filántropo sostenía que la tecnología podría liberar a las personas del trabajo más pesado y permitirles disfrutar de más tiempo libre.
| etiquetas: bill gates , semana laboral , dos dias
A corto-medio plazo habrá gente que la IA no podrá suplantar, estos trabajaran lo mismo que ahora. Por otro lado la masa de suplantados no tendrán nada que ofrecer laboralmente, ni 5 días a la semana ni 2.
Mucho de lo que escupe va a ser para tirar a la basura y hacerlo nuevo.