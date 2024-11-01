edición general
Bill Gates advierte que los avances en la IA conducirán a una semana laboral de sólo dos días. En 2024 decía que serían tres

En noviembre de 2024, Gates compartía en el pódcast What Now? de Trevor Noah su visión optimista de una semana laboral de tres días, impulsada por el uso de la inteligencia artificial. El filántropo sostenía que la tecnología podría liberar a las personas del trabajo más pesado y permitirles disfrutar de más tiempo libre.

mono #2 mono
Está hablando de su jornada laboral
rnd #3 rnd
También dijo que 640Kb son suficientes.
#6 Setis
#3 640Kb son suficientes... para cargar la esquina superior izquierda de la pantalla de error del windows.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Dentro de poco el filantropo dirá que la semana laboral de 0 dias. La de los lunes al sol xD xD xD
#8 lordban
Ni de coña. Así no funciona el mundo.
A corto-medio plazo habrá gente que la IA no podrá suplantar, estos trabajaran lo mismo que ahora. Por otro lado la masa de suplantados no tendrán nada que ofrecer laboralmente, ni 5 días a la semana ni 2.
#4 Hynkel
Esperen que no acabemos con una jornada de siete días para arreglar la basura y los destrozos que ya hace tiempo que perpetra la IARGH.

Mucho de lo que escupe va a ser para tirar a la basura y hacerlo nuevo.
#7 Setis
#4 Cuando tu trabajo consiste en chupar del bote produciendo basura, la IARGH produciendo basura automáticamente te permite chupar del bote más tiempo.
#9 chochis *
#4 leí la analogía del amianto el otro día y da en el clavo, parece muy buena pero cuando todo esté envenenado va a costar mas limpiarlo que lo que costó envenenarlo.
