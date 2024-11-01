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Bebés mueren desangrados porque sus padres rechazan una inyección de vitaminas administrada al nacer

Bebés mueren desangrados porque sus padres rechazan una inyección de vitaminas administrada al nacer

Las autopsias, realizadas a lo largo de los últimos años, llegaron todas a la misma conclusión: las muertes fueron causadas, total o parcialmente, por una afección rara pero potencialmente mortal conocida como hemorragia por deficiencia de vitamina K. Sin embargo, en todo el país, las familias —primero en pequeños grupos, ahora en masa— están rechazando la inyección única y económica que se administra a los recién nacidos al nacer para ayudar a la coagulación de su sangre.

| etiquetas: bebés , antivacunas , inyección , vitamina k , eeuu
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
Robus #3 Robus
en todo el país o_o

¿Qué país?! :-O

Ah! USA,vale... :roll:

Nada que ver aquí, pueden continuar su paseo... xD
13 K 101
devilinside #5 devilinside
#3 Prioridad nacional
0 K 11
MCN #8 MCN
#3 Se sabe el nombre del país solo con leer el titular. Pero vamos, los lamebotas de Trump y su séquito se están expandiendo por todo el mundo occidental. A ver cómo estamos en una década.
2 K 24
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Esperabais algo más con Kennedy al mando?
8 K 86
#2 laruladelnorte
#1 Con un antivacunas al mando lo raro sería que no hubiera consecuencias...pena por los bebés que han muerto por culpa del fanatísmo y la ignorancia.
8 K 78
ombresaco #13 ombresaco
#1 #2 Lo bueno que tiene esta negativa, es que al menos no contagia a nadie, en comparación con los antivacunas
0 K 12
lainDev #18 lainDev
#13 hombre...los bebés inocentes mueren..tampoco tienen culpa de nada
1 K 16
ombresaco #19 ombresaco *
#18 de acuerdo, pero sin vacunar son brotes, y aquí está absolutamente contenido. De ahí la cursiva en bueno.
1 K 21
musg0 #23 musg0
#18 Siendo crudos; Selección natural. Por lo menos no se reproducen sus genes de gilipollas
0 K 7
Cuñado #7 Cuñado
#1 vitamina K :tinfoil:
1 K 19
warheart #20 warheart
#7 me extrañaría extremadamente poco que hubiera una tendencia de influmierders antitodoloquesueneaciencia diciendo que cómo les van a inyectar a los recién nacidos fitonadiona, una sustancia sintetizada en laboratorio. La quimiofobia es un argumento clásico de esta gente. Del artículo:

On Facebook, comments about the shot include: “Don’t do it!” “Huge lie!” and “It’s a scare tactic.” One person wrote, “Never will I ever inject my baby with poisons from big pharma.”
0 K 6
Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
#1 no es solo kennedy, es la degradación de un país entero. A mi no hay kennedy que me impida vacunar a mi hija, es decisión de los padres y ni siquiera deberían tener ese poder.
6 K 44
angelitoMagno #11 angelitoMagno *
Deberían procesarles por homicidio involuntario con agravante de parentesco.
6 K 57
Aiden_85 #21 Aiden_85
#11 Opino igual. Los médicos, en caso de negarse los padres a poner esta inyección, les deberían explicar lo que es el EHRN, porqué se produce y demás, y que firmen un documento que exima de responsabilidad a los médicos, pero se hagan cargo los progenitores.
1 K 13
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Votar liberales provoca muerte prematura
6 K 52
M.Rackham #16 M.Rackham
La ignorancia es muy peligrosa. La pena es por los bebés, no por los padres. Lo siento pero no puedo empatizar con quien, por estupidez, decide ignorar a los profesionales sanitarios provocando, de esta manera, la muerte casi segura de sus hijos.

Lo mismo les va a pasar a los subnormales antivacunas cuando sus hijos empiecen a morir por enfermedades del siglo pasado.

El Estado debería quitar la custodia a los padres que, por estupidez propia o estupidez religiosa decidan ir en contra de la comunidad científica en materia sanitaria sobre sus hijos.
6 K 47
#10 shinhomon
Me he acordado de esto y lo he buscado:

La vitamina K es fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea, siendo esencial la inyección profiláctica al nacer para prevenir hemorragias graves. Un caso notable es el de José de Luna ("Josete"), actor de la película Campeones, quien desarrolló una discapacidad por una encefalopatía tras no recibir esta vitamina al nacer
5 K 42
#14 chochis
#10 Pero por un fallo médico, a diferencia de los casos que cuenta el artículo.
2 K 23
Catapulta #6 Catapulta
Selección subnormal. Los inteligentes tienen menos hijos, los tontos tienen más, pero se les mueren por tontos. Equilibrio.
3 K 30
#12 St33l
#6 "selección subnormal" suena a canción de Def Con Dos.
3 K 26
#22 bol
#6 Es genial que se estén autoextinguiendo.
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#9 fzman
La proporción de imbéciles es la misma en todos los paises. No nos confiemos.
3 K 20
borre #24 borre *
Rechazar la ciencia es lo que tiene... una pena por los que no le dieron la opción...
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Niltsiar #17 Niltsiar
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Entre nuestros tarados francoliberales y los cristofascistas que importamos de USA, vaya tela...

O la socialdemocracia europea se pone exigente o nos van a reventar.
0 K 9
#25 gyllega
Se deberia quitar la custodia a aquellos padres que al tener un bebe rechazasen en este caso la vitamina K pero cualquier cosa contrastada y avalada por la ciencia. Un monton de vidas perdidas por las decisiones estupidas e ignorantes de gente quee no esta preparada para tener descendencia. Que clase de personas van a crear con ese tipo de decisiones.... por el bien de la sociedad que se vayan a su isla donde todos moriran de saranpion o cualquier otra enfermedad ya erradicada.
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menéame