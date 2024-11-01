Bebés mueren desangrados porque sus padres rechazan una inyección de vitaminas administrada al nacer

Las autopsias, realizadas a lo largo de los últimos años, llegaron todas a la misma conclusión: las muertes fueron causadas, total o parcialmente, por una afección rara pero potencialmente mortal conocida como hemorragia por deficiencia de vitamina K. Sin embargo, en todo el país, las familias —primero en pequeños grupos, ahora en masa— están rechazando la inyección única y económica que se administra a los recién nacidos al nacer para ayudar a la coagulación de su sangre.
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¿Qué país?!
Ah! USA,vale...
Nada que ver aquí, pueden continuar su paseo...
On Facebook, comments about the shot include: “Don’t do it!” “Huge lie!” and “It’s a scare tactic.” One person wrote, “Never will I ever inject my baby with poisons from big pharma.”
Lo mismo les va a pasar a los subnormales antivacunas cuando sus hijos empiecen a morir por enfermedades del siglo pasado.
El Estado debería quitar la custodia a los padres que, por estupidez propia o estupidez religiosa decidan ir en contra de la comunidad científica en materia sanitaria sobre sus hijos.
La vitamina K es fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea, siendo esencial la inyección profiláctica al nacer para prevenir hemorragias graves. Un caso notable es el de José de Luna ("Josete"), actor de la película Campeones, quien desarrolló una discapacidad por una encefalopatía tras no recibir esta vitamina al nacer
menea.me/2hht8 El evangelismo crece en España
Entre nuestros tarados francoliberales y los cristofascistas que importamos de USA, vaya tela...
O la socialdemocracia europea se pone exigente o nos van a reventar.