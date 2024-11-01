edición general
La batería de tu coche eléctrico podría no volver a contaminar nunca más. China acaba de demostrar que puede reciclarse solo con CO₂ y agua, sin químicos tóxicos ni calor

Reciclar una batería de litio nunca fue sencillo. El proceso suele implicar hornos industriales, reactivos corrosivos y un consumo energético difícil de conciliar con la idea de movilidad limpia. Un equipo de investigadores en China logró recuperar hasta el 95 % del litio de baterías usadas utilizando únicamente CO₂ y agua. Sin calor extremo, sin químicos tóxicos y sin los residuos que hoy acompañan al reciclaje tradicional.

Un gran descubrimiento.
Joder hasta ahora nos reíamos con la noticia de la batería milagrosa de la semana.

Pero baterías ya se están viendo por todos lados. Y cada vez más compactas y rápidas....

China va a comandar esta revolución. En Europa deberíamos ponernos las pilas, nunca mejor dicho.
