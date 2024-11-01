La batería de tu coche eléctrico podría no volver a contaminar nunca más. China acaba de demostrar que puede reciclarse solo con CO₂ y agua, sin químicos tóxicos ni calor

Reciclar una batería de litio nunca fue sencillo. El proceso suele implicar hornos industriales, reactivos corrosivos y un consumo energético difícil de conciliar con la idea de movilidad limpia. Un equipo de investigadores en China logró recuperar hasta el 95 % del litio de baterías usadas utilizando únicamente CO₂ y agua. Sin calor extremo, sin químicos tóxicos y sin los residuos que hoy acompañan al reciclaje tradicional.