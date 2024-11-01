Barco ruso vinculado al transporte de grano ucraniano robado fue hundido por drones en el mar de Azov (ING)

Las autoridades rusas informaron que un carguero Volgo-Balt se hundió en el mar de Azov tras un ataque con drones. Transportaba grano y murieron dos de sus 11 tripulantes; los otros nueve fueron evacuados, con otra víctima posterior. Estos barcos han sido vinculados al traslado de grano ucraniano saqueado desde puertos ocupados hacia Rusia y terceros países, ocultando su origen. Ucrania ha identificado varias naves implicadas en estas operaciones.
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Luego, cuando Rusia reviente algún buque civil dirán que mire usted que malos son los rusos.
Y cuando suba el precio de la carne, porque no tienen suficiente pienso para el ganado, pues igual.
Calla esa boquita.
No encontrarás ni un solo mensaje mío apoyando ataques a barcos civiles de ningún país.
Pero eso a tu cabecita yanquinejada, atocinada a gominolas de Wald Disney le da igual.
Tus tragaderas son cuasi-infinitas.
Vaya, si yo había leído en MNM que Ucrania está perdida y debe rendirse...
EDIT: Veo que en los últimos cinco minutos han aparecido los sospechosos habituales para quejarse. Alguien en Moscú está empezando a tener canguelo...
Ucrania está perdida y debe rendirse.
No como algunos de la Camarilla Yanquineja que yo me sé... que se repiten más que el ajo de madrugá.
Busca Comunidades con mayor tasa de pobreza y ahí estás tú.
No ya por ti, que no tienes apaño, sino por algún joven, o alguna persona decente, que puede leer tus impertinencias tóxicas.
- TV Estatal Rusa: Esto es lo que dice Vika Nuland. Afirma que Vladimir Putin está cometiendo un genocidio. Ella dice específicamente: El objetivo de Putin es evidente: borrar la idea de ser ucraniano. Estoy de acuerdo con Vika Nuland. Vika, eres un genio. Hay que borrar esa idea.
- twitter.com/IuliiaMendel/status/1683012095628001281 [[Vladimir… » ver todo el comentario
- Sergei Mardan: ¡Sólo hay una fórmula para la paz en Ucrania! ¡La liquidación de Ucrania como estado! Solo hay una fórmula que pueda garantizar la paz, en la gloriosa, maravillosa tierra anteriormente llamada Ucrania.
- Sergei Mardan: Cuando hablamos de ciudadanos de Ucrania, estamos reconociendo que ese país existe. Eso es una tontería.
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Si Hamas públicamente se rindiera y entregara es lógico pensar que el genocidio pararía.
No creo que sean los malos. Solo expongo teorías.
Con esto no defiendo la invasion rusa, ni digo que los ucranianos no lo estén pasan mal sobre todo los ucranianos reclutados contra su voluntad
- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo que creo firmemente. Por
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¿Se sabe cuándo volverá la comandante Elenita a hacerse cargo de la Camarilla Yanquineja?
Por cierto, ¿has preguntado en Ust-Luga sobre lo perdida que está Ucrania?
Respecto a Zelenski y el resto de sus compadres corruptos, huele a cadáver desde aquí, porque van a ser los propios ucranianos quienes los juzguen.
Verás, verás...
- Putin’s GRU-linked Election Fixers Are Already in Budapest to Help Orbán
- Europe’s right-wing elite (and Netanyahu) endorse Orbán in Hungary election race
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Fíjate la cosa primaveral: estoy Incluso dispuesto a que me invites a un café en Odessa (sin cicuta, por favor)
Ya sabes tú, en breve, en cuanto ondee la bandera rusa por allí como Dios manda.