Barco ruso vinculado al transporte de grano ucraniano robado fue hundido por drones en el mar de Azov (ING)

Las autoridades rusas informaron que un carguero Volgo-Balt se hundió en el mar de Azov tras un ataque con drones. Transportaba grano y murieron dos de sus 11 tripulantes; los otros nueve fueron evacuados, con otra víctima posterior. Estos barcos han sido vinculados al traslado de grano ucraniano saqueado desde puertos ocupados hacia Rusia y terceros países, ocultando su origen. Ucrania ha identificado varias naves implicadas en estas operaciones.