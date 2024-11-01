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Barco ruso vinculado al transporte de grano ucraniano robado fue hundido por drones en el mar de Azov (ING)

Barco ruso vinculado al transporte de grano ucraniano robado fue hundido por drones en el mar de Azov (ING)

Las autoridades rusas informaron que un carguero Volgo-Balt se hundió en el mar de Azov tras un ataque con drones. Transportaba grano y murieron dos de sus 11 tripulantes; los otros nueve fueron evacuados, con otra víctima posterior. Estos barcos han sido vinculados al traslado de grano ucraniano saqueado desde puertos ocupados hacia Rusia y terceros países, ocultando su origen. Ucrania ha identificado varias naves implicadas en estas operaciones.

| etiquetas: barco , rusia , cereales , robados , hundir , drone , ucrania , azov
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46 comentarios
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Comentarios destacados:            
Spirito #4 Spirito *
Barco ruso civil trasportando grano ruso, seguramente para alimentar ganadería y población de países en desarrollo, es hundido con las armas de la OTAN prestadas/transferidas a Ucrania.

Luego, cuando Rusia reviente algún buque civil dirán que mire usted que malos son los rusos.

Y cuando suba el precio de la carne, porque no tienen suficiente pienso para el ganado, pues igual.
24 K 217
Alakrán_ #27 Alakrán_
#4 ¿Tú no eres de los que defiende el ataque de barcos civiles en Ormuz?
Calla esa boquita. :peineta:
8 K 85
#31 mancebador
#27 El y los que le han votado positivo.
0 K 10
Spirito #33 Spirito
#27 ¡Qué tonterías tienes! xD

No encontrarás ni un solo mensaje mío apoyando ataques a barcos civiles de ningún país.

Pero eso a tu cabecita yanquinejada, atocinada a gominolas de Wald Disney le da igual.

Tus tragaderas son cuasi-infinitas. xD
0 K 9
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
Y la campaña ucraniana de ataques a media y larga distancia con drones sigue intensificándose.

Vaya, si yo había leído en MNM que Ucrania está perdida y debe rendirse... :shit:

EDIT: Veo que en los últimos cinco minutos han aparecido los sospechosos habituales para quejarse. Alguien en Moscú está empezando a tener canguelo... :roll:
8 K 81
Spirito #6 Spirito *
#5 Sabes que quien ha provocado ésta guerra contra Rusia y manda a morir a los ucranianos es EEUU.

Ucrania está perdida y debe rendirse.
7 K 70
antesdarle #8 antesdarle
#6 vaya usted al frente a pedir que se rindan, nosotros ya le alcanzamos después
7 K 80
Spirito #11 Spirito
#8 A mi no se me ha perdido nada allí, salvo el gusto un día de estos de tomar un café en alguna terraza de la rusa Odessa, bajo bandera rusa por supuesto. :roll:
6 K -42
Trevago #25 Trevago
#11 Es gracioso porque eres un meme andante desde aquellas navidades de hace años diciendo lo mismo.
5 K 63
Spirito #26 Spirito
#25 xD

No como algunos de la Camarilla Yanquineja que yo me sé... que se repiten más que el ajo de madrugá. xD
0 K 9
Thirsty #36 Thirsty *
#11 La prestación social te da para viajes ?
Busca Comunidades con mayor tasa de pobreza y ahí estás tú.
0 K 9
Spirito #37 Spirito *
#36 ¡Arropa un poco de dignidad siquiera!

No ya por ti, que no tienes apaño, sino por algún joven, o alguna persona decente, que puede leer tus impertinencias tóxicas. :roll:
0 K 9
sotillo #13 sotillo
#8 Ukrania está arrasada, sin jóvenes y a merced de los ataques rusos, todo lo que no sea llegar a un entendimiento es más muerte y miseria, lo demás son estrategias de Israel y EEUU para beneficio suyo
2 K 39
suppiluliuma #17 suppiluliuma
#13 Exacto, amigo likudnik. No entiendo por qué Hamás, Hezbolá y los Ayatolás de Irán no se rinden de una vez para evitar sufrimientos a sus pueblos. :troll:
3 K 38
sotillo #24 sotillo
#17 A esos no les vale con rendirse, a esos los están exterminando y no quieren parar
0 K 10
suppiluliuma #29 suppiluliuma
#24 Vaya, no sabía que estuvieran exterminando a libaneses e iraníes. Cuéntame más.
1 K 17
sotillo #32 sotillo
#29 Lo ha dicho Israel “ Vamos a hacer con el Líbano lo mis que con Gaza” a ver si ahora vamos a hablar sin informarse primero
1 K 16
suppiluliuma #34 suppiluliuma *
#32 Faltan los iraníes. Y si una declaración de intenciones llega...

- TV Estatal Rusa: Esto es lo que dice Vika Nuland. Afirma que Vladimir Putin está cometiendo un genocidio. Ella dice específicamente: El objetivo de Putin es evidente: borrar la idea de ser ucraniano. Estoy de acuerdo con Vika Nuland. Vika, eres un genio. Hay que borrar esa idea.
- twitter.com/IuliiaMendel/status/1683012095628001281 [[Vladimir…   » ver todo el comentario
1 K 22
suppiluliuma #35 suppiluliuma *
#32 (cont.)

- Sergei Mardan: ¡Sólo hay una fórmula para la paz en Ucrania! ¡La liquidación de Ucrania como estado! Solo hay una fórmula que pueda garantizar la paz, en la gloriosa, maravillosa tierra anteriormente llamada Ucrania.
- Sergei Mardan: Cuando hablamos de ciudadanos de Ucrania, estamos reconociendo que ese país existe. Eso es una tontería.
-…   » ver todo el comentario
1 K 22
#39 TripodeDeEbano
#29 Lo ha dicho Israel “ Vamos a hacer con el Líbano lo mis que con Gaza” y tiene pinta de genocidio. Como siempre defendiendo los genocidios buenos.
0 K 6
#43 Onaj
#24 Eso no lo sabemos.

Si Hamas públicamente se rindiera y entregara es lógico pensar que el genocidio pararía.

No creo que sean los malos. Solo expongo teorías.
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sotillo #44 sotillo
#43 Claro, los revientan a bombazos, los matan de hambre, asesinan a los sanitarios y la culpa es que no rinden, lo mismo que en los campos de exterminio, los gaseaban para que rindieran y luego nos preguntaran por qué se repite el genocidio, a ver si va a ser por que hay gente que sigue sin querer ver
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#40 TripodeDeEbano
#17 Bueno los rusos no están exterminando a los ucranianos en las zonas conquistadas. De hecho los primeros que empezaron a cometer genocidio son tus amigos Ukranazis.

Con esto no defiendo la invasion rusa, ni digo que los ucranianos no lo estén pasan mal sobre todo los ucranianos reclutados contra su voluntad
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#28 JoshJash
#8 si Las noticias de voluntarios forzosos en las empresas es cierto, quizás el está operando ahora esa cuenta, le toque ir por inútil.. supongo que cuando llegue el momento, no lo sabremos, porque más o menos todos están a la par...
1 K 19
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
#6 Efectivamente, fue EEUU.

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo que creo firmemente. Por

…   » ver todo el comentario
3 K 37
Spirito #15 Spirito
#12 Últimamente estás un poco flojo en los ladrillos esos de copia pega. ¬¬

¿Se sabe cuándo volverá la comandante Elenita a hacerse cargo de la Camarilla Yanquineja? :troll:
0 K 9
suppiluliuma #16 suppiluliuma *
#15 Vaya, hombre, ahora consideras las palabras de tu zar como un "ladrillo". Ya verás como se enteren en Moscú.

Por cierto, ¿has preguntado en Ust-Luga sobre lo perdida que está Ucrania? :troll:
6 K 72
Spirito #18 Spirito
#16 Éste veranillo-otoño os vais a llevar una sorpresa. Estoy deseando ver los lagrimones vuestros cuando destituyan e inicien causas penales contra el Zanahorio.

Respecto a Zelenski y el resto de sus compadres corruptos, huele a cadáver desde aquí, porque van a ser los propios ucranianos quienes los juzguen.

Verás, verás... :popcorn:
2 K 39
suppiluliuma #30 suppiluliuma
#18 Cariño, serán en todo caso tus lagrimones. ¡Con lo bien que la bola de grasa naranja se lleva con su amigo Vlad! ¡Tu zar!

- Putin’s GRU-linked Election Fixers Are Already in Budapest to Help Orbán
- Europe’s right-wing elite (and Netanyahu) endorse Orbán in Hungary election race
-…   » ver todo el comentario
2 K 30
Spirito #38 Spirito *
#30 Me ha gustado lo de cariño y me has enternesío un 0,0000001%

Fíjate la cosa primaveral: estoy Incluso dispuesto a que me invites a un café en Odessa (sin cicuta, por favor) :troll:

Ya sabes tú, en breve, en cuanto ondee la bandera rusa por allí como Dios manda. :hug:
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antesdarle #1 antesdarle
Barco pirata con grano robado, hundido.
10 K 68
sotillo #10 sotillo
#1 La lógica de Trump y a la mierda la ley
1 K 18
antesdarle #22 antesdarle
#10 “traslado de grano ucraniano saqueado desde puertos ocupados hacia Rusia y terceros países, ocultando su origen.” De qué hablas :palm:
3 K 38
sotillo #23 sotillo
#22 Narcolanchas
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#19 Onaj
Un barco que lleva cereales y mercancías robadas al país que invade es un objetivo militar legítimo.
5 K 63
#41 TripodeDeEbano
#19 Ese argumento es muy parecido a lo que decía ETA en sus tiempos de plomo, todos eran invasores guardia civil magistrados políticos de un país invasor. Estas justificando a ETA
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#42 Onaj
#41 Lo mismito
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Connect #2 Connect
Desde luego a Ucrania nada le pueden hundir porque no tiene nada. De todas maneras seguramente el barco no era ni ruso. Sería de un armador pirata que lo manejaba como buque fantasma. Mañana vendrá otro a ofrecer sus servicios con tripulación también asiática.
2 K 43
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#2 De momento dos muertos en un ataque militar a un carguero civil. Luego nos quejamos de Irán.
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Como no le sigas dando pasta a los ucranianos, veremos si no te monta atentados por todas partes.
4 K 46
Spirito #9 Spirito
#7 No me cabe la menor duda y es preocupante.
1 K 29
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#7 ya están "exportando" la ayuda europea a Arabia Saudí o Libia, según noticias leídas aquí.
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Veelicus #20 Veelicus
Santa paciencia tienen los rusos.
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#21 ces
Deberiamos llamar las cosas por su nombre, ahora que la propaganda se debilita: USA ha hundido un barco civil ruso con drones en el mar de Azov. La guerra ha escalado, desde que Rusia apoya a Iran y le ha proporcionado armas con las que puede derribar aviones de USA
3 K 12

menéame