6
meneos
136
clics
¿Qué baliza V16 tiene más intensidad luminosa? Un estudio hecho en Galicia revela el mejor modelo
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia puso a prueba a once balizas V16 en una habitación de 300 metros cuadrados durante media hora.
actualidad
17 comentarios
#4
ombresaco
Según el artículo:
la que menos brilla: Challux: 52 candelas cuando se enciende y 54 candelas después de media hora.
la que más brilla: Help Flash IOT+: 299 candelas cuando se enciende y 209 candelas después de media hora.
Según la IA de google, preguntándole por los intermitentes:
Delanteros: Generalmente requieren una intensidad mayor para ser visibles frente a los faros principales.
Mínimo: Suele situarse entre 175 y 200 cd (dependiendo de la cercanía a la luz de cruce).
Máximo: Hasta 700-1000 cd.
Traseros:
Mínimo: 50 cd.
Máximo: 200-500 cd.
pero en realidad da igual, el principal objetivo de las balizas es evitar la multa por no llevarlas
2
K
35
#5
josde
#4
Los triángulos también se veían mucho, ademas del riesgo que es ponerlos.
0
K
8
#7
ombresaco
#5
no sé qué tiene que ver. Lo que digo es que la luminosidad ya está cubierta por los intermitentes, y la posición, por el móvil (que tienen el 90% de los coches, datos sacados de un estudio de la "Universidad de la calle")
0
K
11
#17
Pitchford
#7
Ante una avería eléctrica que te deje el coche muerto sin intermitentes, la baliza sería la única iluminación nocturna de posición, aunque sea pobre y de duración limitada..
0
K
15
#11
celyo
*
#4
A mi me entra la duda de pensar que mierdas de comprobaciones han hecho para determinar los mínimos exigidos (40 candelas) para que sean válidos los dispositivos.
40 candelas, viene a ser una bombilla de 40 W
es.wikipedia.org/wiki/Candela
, que más o menos viene a ser un bombilla de mesilla de noche (son entre 20W y 40W).
La comprobación que ha hecho el laboratico es básica
...colocó las balizas en una habitación de 300 metros cuadrados para comprobar su efectividad.
Durante
…
» ver todo el comentario
1
K
23
#14
ombresaco
#11
No hace falta medir en todas las circunstancias. Se mide en condiciones de laboratorio, y se aplica el factor de corrección por las condiciones reales.
1
K
23
#16
celyo
#14
pues no lo se como se hace ese comprobación, pero tiene lógica lo que comentas, que se aplique un factor de corrección que ya tuvieran establecido con anterioridad.
A mi 40 candelas, se me hace una birría en situaciones extremas.
0
K
12
#6
pandasucks
La baliza
JAMÁS
se diseño por tema de visibilidad, eso de la sopla. La utilidad que querían meter con ella a modo de cabayo de Troya siempre ha sido el envío de la incidencia vía SIM.
1
K
22
#8
ombresaco
#6
pero no se activa automáticamente, hay que hacerlo a mano.
1
K
21
#15
celyo
#8
¿no está conectada al sistema de la DGT? y tiene una sim independiente, no entiendo eso de "hay que hacerlo a mano"
0
K
12
#10
makinavaja
#6
Pero el envío de la incidencia vía SIM al conductor no le sirve de nada, porque no avisa ni al 112 ni a la grúa, solo sirve para información a la DGT....
0
K
12
#12
pandasucks
#10
Eso es.
0
K
10
#1
minossabe
26€ en comercios online de los típicos.
0
K
19
#3
katakrak
El otro día, muy por la mañana (06:45, todavía era noche cerrada) en una carretera recta y cuesta arriba, visualicé a lo lejos los intermitentes de dos coches parados en el arcén de la carretera. Las balizas no las vi hasta estar a pocos metros de ellos..
1
K
13
#13
Borgiano
#3
Sí, suele pasar, si no vas a fijarte específicamente en si el coche parado lleva la baliza la verdad es que ni te enteras de que la lleva.
0
K
7
#9
El_empecinado
¡A buenas horas!
0
K
7
#2
sliana
Un estudio hecho/encargado por los padres de tu factura para que su producto gane.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
