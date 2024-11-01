edición general
Balas israelíes encontradas dentro de los cuerpos de los niños iraníes asesinados en las protestas según una investigación

Los exámenes forenses han revelado la presencia de munición militar israelí incrustada en los cuerpos de niños muertos durante los recientes disturbios en Irán, según informó la agencia de noticias rusa TASS el 21 de enero, citando fuentes de seguridad iraníes. [eng]

unaqueviene #1 unaqueviene
A ver cuando les echamos de FITUR.
Por suerte, su stand siempre está vacío
chewy #25 chewy
#1 Irán no va a fitur
io1976 #2 io1976
No todas las revoluciones de colores les van a salir bien a los anglosionistas, que los aliados de Irán hayan bloqueado Starlink casí en su totalidas parece ser que ha sido fundamental.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues *
A ver, no pongo en duda que israel sea capaz de asesinar niños, todo el mundo ha sido testigo de ello. Y tampoco dudo que instigaran las protestas.
Pero encontrar balas israelíes en unos niños asesinados, es demasiado conveniente, y poco probable.
Druidaferal #19 Druidaferal
#6 Claro, es demasiado conveniente y huele a montaje propagandístico del régimen iraní para desviar culpas de su propia represión sangrienta contra protestas internas. Fuentes independientes como WSJ documentan masacres en protestas, pero sin rastro de "balas israelíes" – solo excusas de medios estatales iraníes y rusos sin verificación. Israel no necesita infiltrarse para que Irán mate a sus propios niños; el ayatolá lo hace solo.
Sinyu #5 Sinyu
Aceptar las excusas de una teocracia después de massacrar a sus ciudadanos es inacceptable, los israelís no son hermanitas de la caridad y los colonos se parecen demasiado a los impresentables de las fuerzas del orden iranís.
NPCMeneaMePersigue #21 NPCMeneaMePersigue *
#12 veis al final el que se reía del genocidio es que va con los genocidas
NPCMeneaMePersigue #28 NPCMeneaMePersigue *
#27 a tope con los genocidios, daleeee cipayo

x.com/MonitorX99800/status/2014055929235325132
Pertinax #29 Pertinax
#28 Lee mis comentarios al respecto y deja de ridiculizarte.
NPCMeneaMePersigue #31 NPCMeneaMePersigue *
#29 aquí estás defendiendo a los israelíes, ya lo hemos leído todos señor sionista, ya hemos visto el ridículo
Pertinax #33 Pertinax *
#31 Pero si el gobierno de Israel son unos genocidas despreciables, como tú eres un propagandista de dictaduras asesinas, además de defensor de la ciencia de la telequinesis y supuestos secuestros de la CIA a magufos para hacerse con sus magias. xD
meneame.net/story/puede-alterar-realidad-jacobo-grinberg-matrix-teoria
Vamos, que te faltan varios hervores, para sorpresa de nadie.
Pertinax #4 Pertinax *
Incluso España ha comprado millones de balas israelíes. No entiendo qué intenta demostrar esto. ¿Diluir la responsabilidad del régimen iraní apelando a ingerencias externas con excusas chorras?
#7 Alves
#4 Pero cientos de millones de cartuchos durante años y años, lo que habría que saber es si el Gobierno de Irán también lo hace bien directamente (los negocios son los negocios) o a través de intermediarios.
Pertinax #8 Pertinax
#7 A eso iba.
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#4 veis como os digo que este es agente pagado por israel que sale a defender matar a niños
3 K 36
#11 Barriales
#4 y que cojones tiene que ver eso, con que estén en cuerpos de niños asesinados?.
Desde el 79, Iran no compra absolutamente ninguna munición a los asesinos sionazis.
Pertinax #13 Pertinax *
#11 No voy a entrar en :tinfoil:
Sabes tan bien como yo que este envío intenta desviar responsabilidades con argumentaciones discutibles.
#14 Barriales
#13 y tú, defender a asesinos. Pero no en esta noticia. En todas.
Pertinax #15 Pertinax
#14 ¿Por ejemplo? :shit:
#18 Barriales
#15 en todas.
Pertinax #20 Pertinax
#18 Te he pedido ejemplos, no te escondas, celebrarla.
Pertinax #30 Pertinax
#20 #18 ¿Vas a hacerme esperar mucho?
Druidaferal #24 Druidaferal
#11 Lo de las balas en cuerpos de niños es una excusa ridícula y conveniente del régimen islámico para encubrir sus masacres contra protestantes inocentes. Irán no necesita comprar a Israel; su teocracia asesina a su propia gente con lo que sea. Fuentes independientes confirman la represión brutal del ayatolá, no "sionazis" imaginarios. Pro-Israel porque defienden la democracia contra fanáticos como Irán.
#35 Barriales
#24 sea lo que sea, siempre saldrán los mismos a defender a los asesinos sionazis.
plutanasio #26 plutanasio
#11 el 7.62 es una munición internacional que se fabrica en muchísimos países. Quiero saber cómo los forenses han sabido que esa munición es israelí y no rusa, por ejemplo.
Druidaferal #16 Druidaferal
#4 España compra balas israelíes como muchos países, pero eso no prueba conspiraciones. Es propaganda iraní para tapar su represión brutal contra manifestantes, incluidos niños, documentada por ONGs internacionales. El régimen es el responsable, no "ingerencias externas".
Pertinax #17 Pertinax
#16 Y eso es así.
#9 dagda
Eso es prueba de que los niños son terroristas, estan intentando robar la munición del pobre ejercito israelí.
#23 Juantxi
Los israelíes tratan de colaborar en desprestigiar al gobierno de Irán, que nunca podrá competir y ganar en maldad con el de Israel. Los Israelíes no tiene límites morales con quienes ni son judíos. Son perfectamente capaces de haber hecho lo que se deduce de esta noticia, una especie de ataque con falsa bandera.
#22 eldelcerro
Estamos reformando un hotel y está mañana me encontré una botella de un licor hecho en Israel creo recordar que se llama Poli 60, llevamos 2 meses de obra y ni dios la abrió, el personal no se fía de esta gente.
#3 diablos_maiq
...y además tenían inscripciones en klingon :tinfoil:
Veelicus #32 Veelicus
#3 preguntale a Pompeo, sabe cosas  media
#34 dclunedo
¿Estaban sin prepucio? :troll:
