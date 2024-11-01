Ayuso paga 1,5 millones de euros a Woody Allen para promocionar Madrid

El nuevo proyecto cinematográfico de Woody Allen contará con el patrocinio de la Comunidad de Madrid para que el rodaje se produzca en la región y el propio nombre de Madrid forme parte del título de la película.
| etiquetas: woody allen , ayuso , madrid , turismo
Es una historia que merece ser contada.
Y hala, millón y medio pal bolsillo
Mira que me gusta Woody Allen, pero que peli más mala joer!
PERO: ¿Este tío no se había retirado del cine definitivamente?
Es lo que dijo él, vamos. Y si vuelve... por pasta no será.