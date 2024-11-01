edición general
Ayuso paga 1,5 millones de euros a Woody Allen para promocionar Madrid

El nuevo proyecto cinematográfico de Woody Allen contará con el patrocinio de la Comunidad de Madrid para que el rodaje se produzca en la región y el propio nombre de Madrid forme parte del título de la película.

Ferran #3 Ferran
“Madrid 7291”

Es una historia que merece ser contada.
kalispera #6 kalispera
#3 ojalá sea esa la película
angelitoMagno #11 angelitoMagno
La película se llamará "Madrid-NYC". El protagonista, una joven estudiante madrileña que se va a vivir a la gran manzana. De Madrid solo se verá un plano al inicio, el aeropuerto y el 95% restante de la peli, en New York.

Y hala, millón y medio pal bolsillo xD xD
#4 Albarkas
Se rodará Isa Almeida Madrid y será otra chorrada como Vicky Cristina Barcelona.
skaworld #9 skaworld
"Toma el dinero y corre"
makinavaja #1 makinavaja
Ayuso no, los 1,5 millones los pagan los madrileños.... :-D :-D
Torrezzno #10 Torrezzno
No sabe que a Woody le gustan mas jovenes
Robus #5 Robus
Como sea una mierda tan grande como "Vicky, Cristina, Barcelona"... :-S

Mira que me gusta Woody Allen, pero que peli más mala joer!
cosmonauta #7 cosmonauta *
#8 Meinhard
Está claro para que quiere el dinero, para que se forren sus colegas... F1,película,toros,etc... Eso sí, de Universidad publica sanidad,comida en comedores escolares, etc... Para eso no hay un duro!
woody_alien #13 woody_alien
Delitos y faltas 2 (the mad rid)
Stiller #2 Stiller
Que conste que soy ultra fan de Woody Allen y de que si rueda algo será bienvenido (y, la verdad, mejor que la CAM gaste dinero en algo así en vez de en obras de mierda y chiringuitos).

PERO: ¿Este tío no se había retirado del cine definitivamente?

Es lo que dijo él, vamos. Y si vuelve... por pasta no será.
herlocksholmes #12 herlocksholmes
"De Madrid, al cielo" , "7291 formas de morir en Madrid", "Todos hombres de la presidenta de Madrid",
