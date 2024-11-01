·
35
meneos
40
clics
Ayuso se niega a remitir a Sanidad la información solicitada sobre los cribados de cáncer
La Comunidad de Madrid acusa a Sanidad de optar por "fiscalizar y 'manosear' de forma maliciosa el trabajo que desde hace años realizan las comunidades autónomas.
|
etiquetas
:
ayuso
,
pp
,
corrupción
,
sanidad
,
cáncer
,
cribados
29
6
1
K
203
actualidad
17 comentarios
#2
cenutrios_unidos
¡Si se van a morir igual!
Además deberían preguntar a Quirón que es quien lleva esas cosas...
8
K
131
#4
Cuñado
Es la versión ayusista de un clásico:
-Documentación del vehículo, por favor.
-¿Qué droga ni qué droga?
9
K
121
#1
Thornton
Les ha faltado decir: "no tenemos nada que esconder, pero no nos sale del moño dar información ara que la conozca todo el mundo".
7
K
111
#3
reivaj01
Poco se niega pa lo guapa que es.
2
K
45
#5
XtrMnIO
La de mierda que habrá por ahí.
2
K
42
#16
autonomator
#5
yo creo que es tal el descontrol que hay que más bien es que no tienen ni la más mínima idea de lo que van a encontrar ahí y quieren ganar tiempo para ver que leñes se les ocurre para corromper los datos y hacerlos inescrutables.
Pero razón no te falta. Mierda hay fijo.
0
K
15
#7
Galton
155 a la comunidad de Madrid, ¡Ya!
2
K
35
#12
concentrado
#7
Me temo que no es posible, ya que el 155 se ha de aprobar en el Senado.
1
K
31
#15
Galton
#12
Ya lo sé... pero no deja de ser lo correcto...
0
K
9
#6
Dene
Hay que vincular cumplimiento legal y financiación
Si no cumple, no money,
2
K
34
#10
Alakrán_
La señora Ayuso habla de fiscalizar la sanidad de las CCAA como si fuera algo malo.
Lo que se debería de hacer más, y publicar las conclusiones y los incumplimientos de las leyes de plazos que las propias CCAA se autoimponen.
1
K
31
#13
mariKarmo
Qué 155 tiene Madrid.
1
K
23
#9
Laro__
*
Me recuerda la vez que Esperanza Aguirre bajó las listas de espera cambiando la forma en la que contaban los días y se negó a dar los datos reales al Ministerio. El PP nunca tiene nada que ocultar; tu solo mira sus datos fake y créetelos, que son de fiar.
0
K
19
#14
Sandman
*
#9
Yo recuerdo cuando bajaron los niveles de contaminación cambiando los medidores de sitio, poniéndolos en parques. Siempre que pueden hacen trampas.
1
K
32
#11
concentrado
"acusa a Sanidad de optar por "fiscalizar y 'manosear' de forma maliciosa el trabajo que desde hace años realizan las comunidades autónomas". Pues si lo hubiesen hecho antes igual no se habrían presentado los problemas que ahora vemos.
0
K
18
#17
pirat
Lo de cumplir las leyes y la transparencia no afecta a los del lado bueno de la historia, pardillos parguelas.
0
K
8
#8
sliana
pero que se creera el gobierno, pidiendo informacion a este otro gobierno como si no fuera un pais independiente. españa dentro de españa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
