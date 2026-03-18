Ayuso alerta de "tintes antidemocráticos" en la regularización de migrantes que alteraría "hasta 10 escaños" en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este miércoles de los «tintes profundamente antidemocráticos» en la regularización de migrantes y la nacionalización «masiva» a través de la Ley de Memoria Democrática, algo que asegura que alteraría el reparto de «hasta diez escaños» en la región.
| etiquetas: ayuso , regularización de migrantes , madrid , escaños
meneame.net/story/votan-inmigrantes-espana-marroquies-inclinan-izquier
es tan irresponsable y temerario como inocularse el ébola...
Regularizar trabajadores para que coticen => antidemocrático