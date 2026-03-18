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Ayuso alerta de "tintes antidemocráticos" en la regularización de migrantes que alteraría "hasta 10 escaños" en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este miércoles de los «tintes profundamente antidemocráticos» en la regularización de migrantes y la nacionalización «masiva» a través de la Ley de Memoria Democrática, algo que asegura que alteraría el reparto de «hasta diez escaños» en la región.

| etiquetas: ayuso , regularización de migrantes , madrid , escaños
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
mmlv #2 mmlv
¿ Cuando se ha cambiado la Constitución para que puedan votar en elecciones autonómicas los inmigrantes?
4 K 86
Gry #6 Gry
#2 Hablará de la ciudad...
0 K 18
skaworld #3 skaworld
Gentrificar los barrios y promocionar Madrid entre los evangelistas mas cerriles de todo latinoamérica supongo que es el auténtico espíritu de la transicion.
3 K 49
Dragstat #9 Dragstat *
#3 de hecho hay ciertos inmigrantes que votarían al PP. Por ejemplo Venezolanos.

meneame.net/story/votan-inmigrantes-espana-marroquies-inclinan-izquier
1 K 32
#12 pirat
#3 Ese evangelismo es aterrador,
es tan irresponsable y temerario como inocularse el ébola...
1 K 21
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Antidemocrática eres tú, fascista.
3 K 47
JackNorte #4 JackNorte
Ella que lleva el faro de la democracia español que se lo ha pasado Trump xD
1 K 31
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao
Y la cabrona echándoles la culpa de que saturan la sanidad. Es imposible ser más mala que ella.
0 K 20
#11 tierramar
PP y PSOE los 2 estánsuplnatando la demografia de los votantes con la inmigración: el PP atrayendo a los latino-americanos que votan derecha , el objetivo de los viajes de Ayuso a EEUU es atraer a la inmigración latino americana. Y el PSOE con la inmigración procedente de Africa.
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Herrerii #13 Herrerii
Lucrarse de la privatización de la sanidad => democrático
Regularizar trabajadores para que coticen => antidemocrático
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#10 Tecar
Eso son unas 200.000 personas, suponiendo que no haya nadie que le vote a ella que es mucho suponer, pues la estupidez está muy bien repartida, que uno puede ser de Madrid de toda la vida o de Senegal, que tiene la misma probabilidad de ser un completo estúpido.
:troll:
0 K 7
#5 ZamoraBigote
Tintes.......
0 K 6
Cehona #7 Cehona
#5 La tinta del calamar cuando huye.
0 K 15

menéame