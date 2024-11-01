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Ayuso acusa al Gobierno de querer reventar la sanidad madrileña mediante regularizaciones masivas

La presidenta regional ataca la nueva Ley de Universalidad asegurando que pretende "convertir Madrid en el hospital del planeta tierra"

| etiquetas: ayuso , gobierno , sanidad , madrid
9 2 2 K 88 NO_es_EMT
10 comentarios
9 2 2 K 88 NO_es_EMT
Comentarios destacados:    
skaworld #2 skaworld
"y no mediante la infrafinanaciacion como se ha hecho toda la vida"
6 K 92
Deviance #9 Deviance
#2 lamento corregirte amigo Berciano, pero es que ha dicho "sanidad", no se refiere a cual..... si pública, privada, o concertada, amos, como diría Pazos en Airbag, lo ha dejado bien claro.
1 K 23
oceanon3d #3 oceanon3d *
Que loca de mierda la choni frutera esta.

Dicen que los líderes son un reflejo de sus votantes.

Nada más que aclarar.
1 K 20
Priorat #10 Priorat *
xD xD xD La culpa de la mierda de sanidad que tienen los madrileños es de los extranjeros. Ya tiene la excusita.

Es penosa. Pero más penosa la gente capaz de votar a alguien así. Y no me digais que con estos comentarios no se convence, porque me da igual, Mi misión no es convencer a nadie. Os digo lo que pienso.
0 K 13
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Sufre por los negocios privados de su novio, familiares y colegotes, claramente. Pobrecita, Madrileños, regaladle vuestras carteras y cuentas corrientes que un chica tan guapa no puede sufrir así. No queremos ver llorar a nuestra princesa de fresa.
0 K 12
joffer #5 joffer
Condesa de Quirón
0 K 12
eltxoa #1 eltxoa
Es que ya no piensa en sus amigos venezolanos!!!!
0 K 11
reivaj01 #7 reivaj01
Poco acusa pa lo guapa que es.

Ya no doy abasto con la IDA de los cojones.
0 K 11
jacm #8 jacm
Este tipo de declaraciones racistas son vomitivas y las estamos normalizando.
Quizás debí decir fascistas para ser más claro.
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#6 PerritaPiloto
Ya tardan 20 días en darme cita en la atención primaria. Hoy he ido de urgencias sin cita y he tenido suerte y me ha visto mi doctora, quitándola tiempo de ver a otros pacientes.
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menéame