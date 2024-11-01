El ayuntamiento de València multa con 3.000 euros a CGT por un cartel de la huelga contra Mazón

A la Confederación General del Trabajo (CGT) de Valencia le ha llegado una multa de 3000 euros por realizar una pegada de carteles para difundir la huelga general convocada el pasado 29 de Mayo por la en la que se exigía la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y todo su equipo de gobierno por la negligente gestión de la dana. La organización sindical también denuncia la multitud de identificaciones y propuestas de sanción, así como la violencia policial sufrida en la huelga por Palestina del pasado 15 de octubre.