El ayuntamiento de València multa con 3.000 euros a CGT por un cartel de la huelga contra Mazón

A la Confederación General del Trabajo (CGT) de Valencia le ha llegado una multa de 3000 euros por realizar una pegada de carteles para difundir la huelga general convocada el pasado 29 de Mayo por la en la que se exigía la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y todo su equipo de gobierno por la negligente gestión de la dana. La organización sindical también denuncia la multitud de identificaciones y propuestas de sanción, así como la violencia policial sufrida en la huelga por Palestina del pasado 15 de octubre.

| etiquetas: valencia , cgt , sindicalismo , carlos mazon , huelga
4 comentarios
bronco1890 #1 bronco1890 *
La multa es por pegar carteles enguarrrando fachadas según pondrá en la ordenanzas, no porque sean contra Mazón.
la CGT descubriendo que pegar carteles donde les da la gana tiene consecuencias, en fin.
jacm #3 jacm
#1 No es eso lo que dice la noticia. Habla de un cartel en una pared llena de carteles.
¿ Tenemos información contraria ?
Por otra parte, aunque se coloque un cartel en una pared inadecuada, parece exagerado una multa de 3000 euros.
alcama #2 alcama
Ensuciar la ciudad tiene multa. En CGT , con lo listisimos que son, deberían saberlo
