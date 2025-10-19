El avance de Vox desafía el liderazgo de Feijóo

El auge de la extrema derecha hasta en los fortines populares reabre las dudas internas sobre la estrategia del líder del PP: “Hay que reaccionar”. A medida que se ha ido abriendo paso el otoño, el PP se ha ido sumiendo en la incertidumbre. “Vox está rompiendo su techo”, reflexiona, alarmado, un dirigente territorial del PP. No es el único. En Galicia o Madrid, hasta ahora fortines casi inexpugnables del PP, los populares están detectando crecidas inusuales de los ultras en sus territorios, que llegan a un 20% de intención de voto para general