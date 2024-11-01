edición general
Aumentan a diez años de cárcel la condena al único violador de Pelicot que recurrió la sentencia

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024 y que, en su caso particular, se había saldado con una condena de nueve años. Dogan, de 44 años, había alegado durante los tres primeros días de vista que fue... Relacionada: www.meneame.net/story/decenas-personas-ovacionan-gisele-pelicot-inicio

5 comentarios
Fedorito #1 Fedorito
Que vuelva a recurrir a ver si sigue la racha.
pepel #5 pepel
Por listo. Y cerdo.
Milmariposas #3 Milmariposas
Por eso, los otros cuarenta y tantos se abstuvieron de recurrir. Éste seguro que se vio herido en su soberbia de machito. O no se busco el mejor abogado. Ascazo!
antesdarle #2 antesdarle
Bueno ha pasado de 9 años a 10. Pero bien merecido. Ya hay que tener poco arrepentimiento para ser el único violador que recurre la sentencia. Supongo que mal asesorado por sus abogados porque es bastante clara, más allá de interpretaciones verdaderamente inexplicables por parte del violador.
Spirito #4 Spirito *
Lo de llegar a un acuerdo es una trampa de doble filo también, eh. Depende de los delitos y los casos.

Y, si no, que se lo pregunten a cientos de miles de hombres que llegaron a un acuerdo por supuesta Violencia de Género que, en sí, no llegaba aquello ni a un mal-rato.
