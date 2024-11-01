Aumentan a diez años de cárcel la condena al único violador de Pelicot que recurrió la sentencia

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024 y que, en su caso particular, se había saldado con una condena de nueve años. Dogan, de 44 años, había alegado durante los tres primeros días de vista que fue... Relacionada: www.meneame.net/story/decenas-personas-ovacionan-gisele-pelicot-inicio
Y, si no, que se lo pregunten a cientos de miles de hombres que llegaron a un acuerdo por supuesta Violencia de Género que, en sí, no llegaba aquello ni a un mal-rato.