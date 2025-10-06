edición general
Decenas de personas ovacionan a Gisèle Pelicot en el inicio del juicio de apelación

17 de los 51 condenados recurrieron sus penas pero han desistido de continuar con sus recursos, salvo uno, Husamettin D, de 44 años, que fue condenado a nueve años de cárcel por violación y un jurado popular dirimirá ahora si mantiene o no la sentencia. Pelicot, acompañada de Florian Pelicot, uno de sus tres hijos, así como de sus abogados, Stéphane Babonneau y Antoine Camus, ha sido recibida con ovaciones de decenas de personas a su llegada al tribunal.

