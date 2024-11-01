·
11
26 clics
26
clics
Atocha, un caos para volver a casa tras el accidente de Adamuz: BlaBlaCars agotados y billetes de avión a 300 euros
En la estación madrileña se ha habilitado un centro de atención a familias, donde se ha atendido a nueve familiares vinculados al accidente
adamuz
9
2
0
K
119
actualidad
19 comentarios
Comentarios destacados:
#4
Connect
A ver, billetes de avión de un día para el otro, baratos no lo son nunca.
7
K
97
#7
jonolulu
#4
De un día para otro se han cuadruplicado los precios
0
K
16
#18
pepel
#4
En ocasiones SI, cuando necesitan completar el pasaje.
0
K
20
#9
molybdate
#8
Las empresas privadas no están ahí para llevarte a tu destino, no están ahí para curarte, ni para educarte, ni para que tengas buena conexión a internet, y por mucho que lo digan en sus anuncios lo mas importante para ellos no eres tú. Están ahí para ganar dinero y cuanto más mejor. Esto no tiene que ser obligatoriamente malo, pero no está mal tenerlo bien claro.
1
K
27
#12
Veelicus
#9
Lo que dices es cierto, pero cuando subes el precio de un vuelo, que ya era rentable al precio que lo tenias, por motivo de una tragedia y la necesidad de personas victimas de esa tragedia, entonces quien ha decidido subir los precios es una mierda de persona y si tiene algún jefe que hubiere podido evitarlo, ya son dos mierdas de personas.
1
K
20
#17
TardisKun
#9
Misión, visión y futuro. Misión, conseguir más dinero; visión, ver más dinero en sus cuentas; Futuro, seguir ganando gastando lo mínimo imprescindible. Y toda la definición que veas de una empresa es esa.
0
K
9
#1
YeahYa
¿Ni siquiera en una catástrofe así pueden congelar el precio de los billetes de avión? Es que son basura...
0
K
20
#2
jonolulu
#1
Es el libre mercado, amigo
3
K
51
#3
smilo
#1
al revés, es una oportunidad de negocio para las aerolíneas
0
K
12
#5
Veelicus
#1
Lo son, solo que con estas desgracias lo dejan claro, por si alguien tenia alguna duda
1
K
33
#8
YeahYa
#5
y cuando les interesa, promos de vuelos a 9 euros
0
K
20
#11
DrEvil
#1
Cuando no hay plazas para todos, hay que decidir quién se va y quien se queda en tierra: a quién le urge más, quién tiene más interés, etc.
La economía es la ciencia de repartir los bienes escasos. Y sí, nuestra sociedad regula esa distribución de bienes escasos con el precio.
3
K
49
#13
YeahYa
#11
Obviamente le urge más a quien tiene más dinero
1
K
36
#15
DrEvil
#13
La sociedad valora más los bienes y servicios que le ha ofrecido uno que los que le ha ofrecido el otro.
0
K
8
#6
capitan__nemo
¿No habia una ley contra los que suben precios aprovechandose de una catastrofe?
www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/gobierno-prohibe-subidas-
1
K
18
#10
Meloncio
#6
Por mucho que la haya, si no hay quien vele por que se cumpla y sancione a los que se la salten, no sirve de nada. Igual que si las sanciones son calderilla.
0
K
6
#14
Eukherio
#6
Lo de los vuelos es lo más opaco que pueda existir. Las pocas veces que he volado con otra gente tuvimos que pillar los billetes todos de golpe porque sabíamos que si empezábamos a pillarlos por separado iban a cambiar los precios.
0
K
8
#16
angelitoMagno
#6
Ya, pero que exista una ley no implica que no se puede hacer, solo implica que te pueden castigar si lo haces.
Ahora habrá que denunciar (supongo que lo hará FACUA), ir a juicio y ganarlo. Si les condenan a devolver lo pagado más una multa, pues no les compensará y para la próxima pues lo mismo no lo hacen.
2
K
42
#19
mstk
El avión esta al mismo precio de siempre.
Ida: Madrid - Málaga 19 ene. 2026
19:40 MAD
DIRECTO 2h 15min.
21:55 AGP
Operado por:
Logo Iberia
Descuento Avios
Ver detalles
Básica
146€
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
