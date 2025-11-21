edición general
27 meneos
64 clics
Así funciona la 'manosfera': la red de desinformación machista que atrapa a los hombres en internet

Así funciona la 'manosfera': la red de desinformación machista que atrapa a los hombres en internet

La experta Estíbaliz Linares analiza los bulos que atacan la igualdad, desde el mito de las denuncias falsas al auge de la 'manosfera'

| etiquetas: incel , machismo , manosfera , extrema derecha , bulo , internet , hombre
22 5 5 K 126 actualidad
18 comentarios
22 5 5 K 126 actualidad
Comentarios destacados:      
TooBased #5 TooBased *
La Cope se ha vuelto Woke para los fachimeneantes xD
11 K 161
Guanarteme #12 Guanarteme
Joer, qué acertado el artículo, para muestra los comentarios de este envío.

También destaca la tendencia a culpar y responsabilizar a las mujeres que permanecen en relaciones de maltrato

Sí, el celebérrimo "si le gustan los malotes" (como si para ahostiar a tu pareja hiciera falta ser un macarra), pero luego no responsabilizan a lo hombres de "si te gustan las locas luego no llores cuando tengas una denuncia falsa".
4 K 83
frg #9 frg
Bobosfera creo se acerca más a la realidad.
4 K 77
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos *
Hay que ser muy dogmatico para no reconocer que existen denuncias falsas para perjudicar a los hombres. Seguid con la gilipollez y alimentar mas a VOX en vez de defender la igualdad ante la ley.
5 K 61
#13 lamonjamellada
#6 y hay que ser muy dogmático, por no decir analfabeto, para decir que no existe igualdad ante la ley cuando el constitucional y el tribunal europeo se han cansado de explicar porqué esa afirmación es una estupidez

Vox se alimenta sólo, la tasa de población imbécil, usando la acepción original del término,l es mayor que la inteligente.
2 K 44
frg #14 frg *
#3 #6 El artículo lo dice bien claro, lo que falta es educación.
1 K 22
Pertinax #3 Pertinax *
Sigamos defendiendo que es un mito. En VOX están encantados.
4 K 54
#7 gorgos *
Debería llamarse pollasfera, en todo caso
1 K 36
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 ¿Y con que se agarra la polla? :troll:
0 K 13
#1 Ovidio
El mito del mito de las denuncias falsas
2 K 34
Findeton #4 Findeton
#1 Que se lo digan a Errejón.
3 K 48
#11 Ovidio *
#4 Errejón ahí se obcecó con esas pedazo berzas, porque debía de verse a kilómetros que la tía estaba chalada
0 K 10
#17 dclunedo
¿Yo lo llamaría Penesfera o Dickesfera si les gustan los anglicismos que quedan más "Cinetificos? :troll:
1 K 17
Eibi6 #15 Eibi6
La COPE en este caso sabe de lo que habla, lleva desde siempre ejerciendo de faro de la manosfera desde antes de existir internet
0 K 9
Meneacer #18 Meneacer
Lo podemos llamar machosfera, además, así solo se distingue en una letra de la fachosfera.
0 K 9
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Todo lo que salga del ecosistema de genz y playdede
0 K 8
Quel #10 Quel
La experta ...

Y hasta ahí he tenido que leer para poder afirmar que esa no-noticia es basura.
:roll:

El titulito de "experto en ..." es la típica mierda de titulito que se dan entre ellos para disfrazarse con un halo de importancia sobre el que asentar todas sus falacias de autoridad.

Pues yo soy "experto en detectar expertos de vendehumismo" y desde mi expertitud experta puedo afirmar expertamente y afirmo expertisimamente que esa experta tiene de experto lo mismo que yo.
:troll:
4 K 3

menéame