edición general
27 meneos
37 clics
Así es como Trump prepara a Estados Unidos para rechazar unas elecciones (ENG)

Así es como Trump prepara a Estados Unidos para rechazar unas elecciones (ENG)

Ya está diciendo a sus seguidores que el sistema está amañado, lanzando ideas inconstitucionales y preparándolos para el caos si los republicanos pierden.

| etiquetas: trump , usa , rechazo , derrota , elecciones , ideas , inconstitucionales , caos
25 2 0 K 336 actualidad
7 comentarios
25 2 0 K 336 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Adam Kinzinger era un congresista republicano que participó en el Comité Selecto sobre el 6 de Enero, lo que le costó toda clase de vilipendios procedentes de Trump (así como sus seguidores exaltados), y terminó dejando la política.
5 K 98
azathothruna #6 azathothruna
#3 No es pariente del infame kissinger?
0 K 14
gale #4 gale
El que ha ganado dice que el sistema está amañado. Tremendo.
1 K 22
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿Entonces como ganó él? xD
1 K 21
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Eso ya pasó aquí en España, en el 36 tras la derrota y salida del gobierno de la coalición de derecha-Lerroux y extrema derecha-Gil Robles. Mientras gobernaban del 33 al 36 corrupción y retrocesos en libertad, cuando pierden las elecciones que controlaban al estar gobernando se inventaron lo del amaño.
0 K 19
pitercio #7 pitercio
Tiene experiencia demostrada en golpes de estado.
0 K 16
azathothruna #5 azathothruna
OJala que Obama el VERDADERO PREMIO NOBEL, un coco completo (negro por fuera, blanco por dentro) vea a sus hijas morir a manos de los maga
0 K 14

menéame