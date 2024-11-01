·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11243
clics
Peter acabó con Podemos
9642
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5894
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
4628
clics
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores
4528
clics
¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...
más votadas
436
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
526
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
556
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
392
El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"
316
El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
37
clics
Así es como Trump prepara a Estados Unidos para rechazar unas elecciones (ENG)
Ya está diciendo a sus seguidores que el sistema está amañado, lanzando ideas inconstitucionales y preparándolos para el caos si los republicanos pierden.
|
etiquetas
:
trump
,
usa
,
rechazo
,
derrota
,
elecciones
,
ideas
,
inconstitucionales
,
caos
25
2
0
K
336
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
2
0
K
336
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
themarquesito
Adam Kinzinger era un congresista republicano que participó en el Comité Selecto sobre el 6 de Enero, lo que le costó toda clase de vilipendios procedentes de Trump (así como sus seguidores exaltados), y terminó dejando la política.
5
K
98
#6
azathothruna
#3
No es pariente del infame kissinger?
0
K
14
#4
gale
El que ha ganado dice que el sistema está amañado. Tremendo.
1
K
22
#1
ElenaCoures1
¿Entonces como ganó él?
1
K
21
#2
Sergio_ftv
Eso ya pasó aquí en España, en el 36 tras la derrota y salida del gobierno de la coalición de derecha-Lerroux y extrema derecha-Gil Robles. Mientras gobernaban del 33 al 36 corrupción y retrocesos en libertad, cuando pierden las elecciones que controlaban al estar gobernando se inventaron lo del amaño.
0
K
19
#7
pitercio
Tiene experiencia demostrada en golpes de estado.
0
K
16
#5
azathothruna
OJala que Obama el VERDADERO PREMIO NOBEL, un coco completo (negro por fuera, blanco por dentro) vea a sus hijas morir a manos de los maga
0
K
14
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente