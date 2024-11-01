Un asesor del gobierno de Cerdeña se cae por las escaleras del Palacio Piacentini y choca contra una vidriera de millones de euros destruyéndola [ITA]  

Una de las históricas vidrieras realizadas por el artista Mario Sironi fue destruida accidentalmente por el asesor de Industria de la Región Cerdeña, Emanuele Cani, quien resbaló en un escalón a lo largo de la escalinata principal del Palazzo Piacentini, sede del Ministerio de Empresas. El asesor había acudido a un evento sobre la Expo de Osaka, organizado en el Salón de los Tapices. Al salir del edificio, alrededor de las 16, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra la parte inferior de la vidriera haciéndola añicos.