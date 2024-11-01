edición general
7 meneos
161 clics
Un asesor del gobierno de Cerdeña se cae por las escaleras del Palacio Piacentini y choca contra una vidriera de millones de euros destruyéndola [ITA]

Un asesor del gobierno de Cerdeña se cae por las escaleras del Palacio Piacentini y choca contra una vidriera de millones de euros destruyéndola [ITA]  

Una de las históricas vidrieras realizadas por el artista Mario Sironi fue destruida accidentalmente por el asesor de Industria de la Región Cerdeña, Emanuele Cani, quien resbaló en un escalón a lo largo de la escalinata principal del Palazzo Piacentini, sede del Ministerio de Empresas. El asesor había acudido a un evento sobre la Expo de Osaka, organizado en el Salón de los Tapices. Al salir del edificio, alrededor de las 16, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra la parte inferior de la vidriera haciéndola añicos.

| etiquetas: caida , vidrio , cerdeña , asesor , palacio
5 2 0 K 81 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 81 actualidad
Pacman #1 Pacman
El señor está bien?
5 K 69
Milmariposas #3 Milmariposas
#1 Sin grandes heridas graves, pero las RRSS italianas se están poniendo las botas en mofarse de él y de su caída.

www.ilpost.it/flashes/caduta-assessore-mimit-vetrata-sironi/

La vidriera que tiene casi cien años es obra de un artista muy valorado a nivel nacional, de la corriente futurista, y valorada en alrededor de un millón de euros. Aunque los herederos lo consideran de valor incalculable y casi imposible de reparar.
0 K 14
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mala suerte, por parte del señor y de la vidriera.
0 K 20
#6 Quillotro
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid confirman que José Luis Martínez Almeida estaba en Madrid en el momento del suceso.
0 K 17
#4 Feliberto
i costi di un nuovo intervento potrebbero oscillare tra 30.000 e 40.000 euro. Eso de millones de euros...
0 K 10
#5 Quillotro
#4 Una copia siempre será una copia. Hoy hay decenas o cientos de pintores que serían perfectamente capaces de reproducir, por ejemplo, la Monalisa, pero el original siempre será el original.
1 K 28

menéame