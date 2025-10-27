edición general
16 meneos
27 clics
Asesinado en Durango el periodista Miguel Ángel Beltrán, que señaló al narcotráfico en sus últimas publicaciones

Asesinado en Durango el periodista Miguel Ángel Beltrán, que señaló al narcotráfico en sus últimas publicaciones

La ola de violencia que acecha a los periodistas mexicanos se ha cobrado otra víctima. El periodista Miguel Ángel Beltrán ha sido asesinado en Durango, según han confirmado el portal Contexto, en el que trabajaba como colaborador. Su cuerpo, hallado en la carretera Durango–Mazatlán el sábado e identificado por su familia este domingo, estaba envuelto en una manta con un narcomensaje. Beltrán tenía publicaciones en su canal de TikTok y Facebook sobre las actividades de los carteles en Durango. En su último video, hace apenas cinco días...

| etiquetas: miguel ángel beltrán , narcotráfico , méxico , cartel sinaloa , periodismo
13 3 0 K 180 actualidad
3 comentarios
13 3 0 K 180 actualidad
Connect #3 Connect
Una lástima. Pero si te vas de gringo a México a señalar narcos, pues es una cuenta atrás.

Todos mis respetos. Yo no hubiera sido capaz.
0 K 13
Pertinax #2 Pertinax
La que lió Hernández Cortés.
0 K 12
Findeton #1 Findeton
México es un pozo de narcotraficantes y asesinos.
0 K 11

menéame