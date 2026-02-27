edición general
4 meneos
17 clics
Asaltan a dos jóvenes en Alicante y apuñalan a una de ellas para robar un teléfono móvil

Asaltan a dos jóvenes en Alicante y apuñalan a una de ellas para robar un teléfono móvil

Las víctimas se negaron a entregar sus pertenencias a los asaltantes y una recibió dos cuchilladas, una de ellas de gravedad. En un principio parecía que solo presentaba una cuchillada en un brazo y sangraba abundantemente, pero tras ser evacuada al hospital se comprobó que tenía otra puñalada más grave en la escápula derecha que le afectó a un pulmón y le provocó un neumotórax, por lo que fue operada de urgencia.

| etiquetas: alicante , móvil , apuñalada , robo
3 1 0 K 33 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 33 actualidad
GeneWilder #1 GeneWilder
Adivina adivinanza.
2 K 29
#3 bizcobollo
#1 Verde por fuera, blanco por dentro.
1 K 16
Ominous #4 Ominous
#1 el auge de la ultraderecha muchacho. La ultraderecha.
1 K 20
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero *
Apuñalada a 120 metros de la Comandancia de la Guardia Civil.

A las 21:00 horas …

Ya ni se cortan .
0 K 10
GeneWilder #5 GeneWilder
#2 Es lo que tiene la progresiva tercermundización que estamos sufriendo en todos los órdenes. Nos quedaban la sanidad y la calle a los pobres y currelas. Y ya ni siquiera eso.
0 K 9

menéame