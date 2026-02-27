Asaltan a dos jóvenes en Alicante y apuñalan a una de ellas para robar un teléfono móvil

Las víctimas se negaron a entregar sus pertenencias a los asaltantes y una recibió dos cuchilladas, una de ellas de gravedad. En un principio parecía que solo presentaba una cuchillada en un brazo y sangraba abundantemente, pero tras ser evacuada al hospital se comprobó que tenía otra puñalada más grave en la escápula derecha que le afectó a un pulmón y le provocó un neumotórax, por lo que fue operada de urgencia.